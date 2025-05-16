Kaçak kazı yapan defineciler göçük altında kaldı: 1 ölü

Bursa'da İznik ilçesi Elmalı Mahallesi'nde iddiaya göre bir mağarada kaçak kazı yapan 4 defineci göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir defineci olay yerinde hayatını kaybetti. 3 defineci ise olayı hafif yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.