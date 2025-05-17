Lüks Araçlarla Dolandırıcılık: Devlet Yalanıyla 40 Milyon TL Gitti!

İmamoğlu'nun en kritik danışmanı Ertan Yıldız itirafçı oldu
İmamoğlu'nun en kritik danışmanı Ertan Yıldız itirafçı oldu
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
Görme Kaybı Davasında AYM'den Emsal Karar!
Görme Kaybı Davasında AYM'den Emsal Karar!
Bakan Şimşek Açıkladı: Kamuda İhaleler Daha Şeffaf Olacak
Bakan Şimşek Açıkladı: Kamuda İhaleler Daha Şeffaf Olacak
3 Yeni Bölge İdare Mahkemesi Kuruluyor
3 Yeni Bölge İdare Mahkemesi Kuruluyor
17 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
17 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
DMM ve Tunç'tan '12 yıl alan 9 ayda çıkacak' iddialarına açıklama
DMM ve Tunç'tan '12 yıl alan 9 ayda çıkacak' iddialarına açıklama
Konut satışlarında tüm zamanların ocak-nisan rekoru kırıldı
Konut satışlarında tüm zamanların ocak-nisan rekoru kırıldı
MB açıkladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini!
MB açıkladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini!
Bakan Yumaklı açıkladı: 100 bin kişiye istihdam sağlayacak proje
Bakan Yumaklı açıkladı: 100 bin kişiye istihdam sağlayacak proje
CTE personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
CTE personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
Bakan Tekin'den Belediyelere Tepki: 10 Metrekare İçin Dava Açıyorlar
Bakan Tekin'den Belediyelere Tepki: 10 Metrekare İçin Dava Açıyorlar
Karadeniz'de Sondaj Heyecanı: Nihai Sonuçları Erdoğan Açıklayacak
Karadeniz'de Sondaj Heyecanı: Nihai Sonuçları Erdoğan Açıklayacak
Tunç: Soruşturma, Kovuşturma ve İnfazda Önemli Yenilikler Yolda
Tunç: Soruşturma, Kovuşturma ve İnfazda Önemli Yenilikler Yolda
Kamu İşçileri İçin Zam Pazarlığında Son Viraj
Kamu İşçileri İçin Zam Pazarlığında Son Viraj
Danıştay'dan Karar: Yemek Kartı Yardımları Artık SGK'dan Muaf!
Danıştay'dan Karar: Yemek Kartı Yardımları Artık SGK'dan Muaf!
Bakan Şimşek hakkındaki iddialara cevap verdi
Bakan Şimşek hakkındaki iddialara cevap verdi
Erdoğan: Avrupa'nın Geleceği İçin Adil ve Kapsayıcı Sistem Şart
Erdoğan: Avrupa'nın Geleceği İçin Adil ve Kapsayıcı Sistem Şart
Bakan Tunç: Ceza Adalet Sistemine Yönelik Yalan Haberlere İnanmayın
Bakan Tunç: Ceza Adalet Sistemine Yönelik Yalan Haberlere İnanmayın
Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi Kirliliği Cezası
Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi Kirliliği Cezası
Memur Olmayanlara Ek Ders Ücreti Artık Verilmeyecek
Memur Olmayanlara Ek Ders Ücreti Artık Verilmeyecek
Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesinde
Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesinde
Bahçeli, Kurban Vekaletini Gazze İçin Türk Kızılaya Verdi
Bahçeli, Kurban Vekaletini Gazze İçin Türk Kızılaya Verdi
Genç Nüfus Oranı Düşüyor: 84 Yılın En düşüğü
Genç Nüfus Oranı Düşüyor: 84 Yılın En düşüğü
Altun: Gazetecilere Yönelik Şiddete Karşı Kararlıyız
Altun: Gazetecilere Yönelik Şiddete Karşı Kararlıyız
Üreticilere 5,1 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak
Üreticilere 5,1 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak
DEVA Partisi'nden İstifa Etmişti: O vekil CHP'ye Katılıyor
DEVA Partisi'nden İstifa Etmişti: O vekil CHP'ye Katılıyor
İran menşeli düz cam ithalatında korunma önlemi uygulanacak
İran menşeli düz cam ithalatında korunma önlemi uygulanacak
Birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Yargıtay'dan İpotek ve İş Davalarında Emsal Kararlar
Yargıtay'dan İpotek ve İş Davalarında Emsal Kararlar
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Lüks Araçlarla Dolandırıcılık: Devlet Yalanıyla 40 Milyon TL Gitti!

İstanbul'da jandarma ekipleri Kapalıçarşı başta olmak üzere altın işiyle uğraşan vatandaşları, alacak-verecek anlaşmazlıklarını çözme bahanesiyle yaklaşık 100 milyon lira dolandıran bir şebekeyi çökertti. Kendisini Cumhurbaşkanlığı ve istihbarat görevlisi diye tanıtıp, çakarlı araç eskortlarıyla göz boyayıp esnafa kan kusturan Ömer Binici ve kendisine aracılık eden Garabet S. ile iki adamı daha tutuklandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 08:21, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 08:00
Yazdır
Lüks Araçlarla Dolandırıcılık: Devlet Yalanıyla 40 Milyon TL Gitti!
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda, kendisini Cumhurbaşkanlığı ve istihbarat görevlisi olarak tanıtan Ömer Binici'nin liderliğindeki dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan Berk Ö., kendisinden borç para isteyen galerici Ufuk A.'dan 1 kilogram altın karşılığı bir otomobil satın aldı. Berk Ö., altınını alınca otomobili geri verecekti. Ancak aracın başka bir şahsa ait olduğu ve çek karşılığı el değiştirdiği ortaya çıkınca Berk Ö. büyük bir mağduriyetle karşı karşıya kaldı.

Bir başka kuyumcu Garabet S., kendisine yardımcı olabileceğini söyledi ve Berk Ö.'yü, "devlet içinden güçlü bir adam" diyerek Ömer Binici ile tanıştırdı. Binici, kendisini MİT ve Cumhurbaşkanlığına bağlı özel bir birimin yöneticisi olarak tanıttı. Korumalar eşliğinde, çakarlı araçlarla ve lüks restoran toplantılarıyla Berk Ö.'yü ikna etmeyi başaran Ömer Binici, önce 100 bin, ardından 300 bin dolar olmak üzere toplam 400 bin dolar aldı. Böylece Berk Ö., tam 15,5 milyon lirasını kaptırdı. Kamera kayıtlarına göre bu paranın 30 bin dolarının komisyon olarak Garabet S.'ye verildiği de tespit edildi.

DEVLET YALANIYLA 40 MİLYON TL'LİK VURGUN

Yeşilköy'de restorant sahibi olan bir diğer mağdur İlyas İ. ise kuyumculukta eski iş ortağı olan Murat Ş.'den bir türlü alamadığı 15 kilogram altınını alabilmek için yine Garabet S.'nin aracılığıyla Ömer Binici ile tanıştı. Binici, alacağın tahsili için yüzde 25 komisyon istedi ve ayrıca "savcılara verileceği" iddiasıyla 120 bin dolar talep etti. Sonrasında, "Cumhurbaşkanlığının şehit ve gazilere özel film projesi" bahanesiyle bağış adı altında 4 milyon TL daha talep edildi. Mağdur İlyas İ., farklı tarihlerde parçalar halinde toplamda yaklaşık 40 milyon TL verdi. Ömer Binici, mağduru WhatsApp üzerinden sürekli tehdit etti, devlet operasyon görüntüleri gönderdi ve "devletten kaçma, biz devletiz" diyerek korku yarattı.

KORUMA SÜSLEMELİ DOLANDIRICILIK: SAHTE GÜÇ GÖSTERİSİ

Ömer Binici, lüks araçlar, çakarlı eskortlar ve resmi kıyafetli şahıslarla kamu görevlisi imajı çizdi. Jandarmanın ulaştığı dijital materyallerde, Binici'nin pek çok mağdurun kimlik ve adres bilgilerini topladığı, kendisini devlet makamlarıyla içli dışlı gösteren kurgu fotoğraf ve videolarla kurbanlarını etkilediği belirlendi.

30 Nisan'da İstanbul Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Binici'nin lüks bir restorana çakarlı araçlarla girdiği sırada operasyon düzenledi. Yanında "koruma" gibi görünen kişilerle suçüstü yakalanan Binici'nin üzerinden mağdurlardan elde edilen büyük meblağlara dair belgeler ve dijital deliller çıktı.


SAHTE BÜROKRAT TUTUKLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında, sahtecilik, kamu görevini kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yaklaşık 100 milyonluk mağduriyete neden olan Ömer Binici'yi tutuklamaya sevk etti. Binici tutuklandı. Binici'ye mağdurları getirerek aracılık yapan Garabet S. ve iki kişi daha tutuklandı. Şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken savcılık olayla ilgili yürüttüğü soruşturmaya devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber