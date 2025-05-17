Lüks Araçlarla Dolandırıcılık: Devlet Yalanıyla 40 Milyon TL Gitti!

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda, kendisini Cumhurbaşkanlığı ve istihbarat görevlisi olarak tanıtan Ömer Binici'nin liderliğindeki dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan Berk Ö., kendisinden borç para isteyen galerici Ufuk A.'dan 1 kilogram altın karşılığı bir otomobil satın aldı. Berk Ö., altınını alınca otomobili geri verecekti. Ancak aracın başka bir şahsa ait olduğu ve çek karşılığı el değiştirdiği ortaya çıkınca Berk Ö. büyük bir mağduriyetle karşı karşıya kaldı.

Bir başka kuyumcu Garabet S., kendisine yardımcı olabileceğini söyledi ve Berk Ö.'yü, "devlet içinden güçlü bir adam" diyerek Ömer Binici ile tanıştırdı. Binici, kendisini MİT ve Cumhurbaşkanlığına bağlı özel bir birimin yöneticisi olarak tanıttı. Korumalar eşliğinde, çakarlı araçlarla ve lüks restoran toplantılarıyla Berk Ö.'yü ikna etmeyi başaran Ömer Binici, önce 100 bin, ardından 300 bin dolar olmak üzere toplam 400 bin dolar aldı. Böylece Berk Ö., tam 15,5 milyon lirasını kaptırdı. Kamera kayıtlarına göre bu paranın 30 bin dolarının komisyon olarak Garabet S.'ye verildiği de tespit edildi.

DEVLET YALANIYLA 40 MİLYON TL'LİK VURGUN

Yeşilköy'de restorant sahibi olan bir diğer mağdur İlyas İ. ise kuyumculukta eski iş ortağı olan Murat Ş.'den bir türlü alamadığı 15 kilogram altınını alabilmek için yine Garabet S.'nin aracılığıyla Ömer Binici ile tanıştı. Binici, alacağın tahsili için yüzde 25 komisyon istedi ve ayrıca "savcılara verileceği" iddiasıyla 120 bin dolar talep etti. Sonrasında, "Cumhurbaşkanlığının şehit ve gazilere özel film projesi" bahanesiyle bağış adı altında 4 milyon TL daha talep edildi. Mağdur İlyas İ., farklı tarihlerde parçalar halinde toplamda yaklaşık 40 milyon TL verdi. Ömer Binici, mağduru WhatsApp üzerinden sürekli tehdit etti, devlet operasyon görüntüleri gönderdi ve "devletten kaçma, biz devletiz" diyerek korku yarattı.

KORUMA SÜSLEMELİ DOLANDIRICILIK: SAHTE GÜÇ GÖSTERİSİ

Ömer Binici, lüks araçlar, çakarlı eskortlar ve resmi kıyafetli şahıslarla kamu görevlisi imajı çizdi. Jandarmanın ulaştığı dijital materyallerde, Binici'nin pek çok mağdurun kimlik ve adres bilgilerini topladığı, kendisini devlet makamlarıyla içli dışlı gösteren kurgu fotoğraf ve videolarla kurbanlarını etkilediği belirlendi.

30 Nisan'da İstanbul Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Binici'nin lüks bir restorana çakarlı araçlarla girdiği sırada operasyon düzenledi. Yanında "koruma" gibi görünen kişilerle suçüstü yakalanan Binici'nin üzerinden mağdurlardan elde edilen büyük meblağlara dair belgeler ve dijital deliller çıktı.



SAHTE BÜROKRAT TUTUKLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında, sahtecilik, kamu görevini kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yaklaşık 100 milyonluk mağduriyete neden olan Ömer Binici'yi tutuklamaya sevk etti. Binici tutuklandı. Binici'ye mağdurları getirerek aracılık yapan Garabet S. ve iki kişi daha tutuklandı. Şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken savcılık olayla ilgili yürüttüğü soruşturmaya devam ediyor.