İmamoğlu'nun en kritik danışmanı Ertan Yıldız itirafçı oldu

Geçen hafta tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden İstanbul'a getirilen Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden sorumlu en üst düzey isim olarak bilinen Ertan Yıldız kritik açıklamalarda bulundu.

ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ

Kamuoyunda "İmamoğlu'nun kasası" olarak tanımlanan Yıldız'ın, ilgili soruşturmada dilekçe vererek itirafçı olduğu ortaya çıktı. Yıldız'ın beyanlarının, sadece adı geçen ihalelerle sınırlı kalmayıp, belediyeye bağlı iştiraklerin mali yapısı ve karar alma süreçlerine dair daha geniş çaplı bilgiler içerdiği iddia ediliyor.

Soruşturma kapsamında ortaya atılan bu yeni iddialar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerindeki yönetim anlayışına dair denetim ve inceleme taleplerini artırırken, konunun yargı süreciyle birlikte siyasi arenada da yankı bulması bekleniyor.

İMAMOĞLU "DİNLENİYORUZ, DİKKALİ OLUN" DEMİŞTİ

"Zafer Keleş, Fatih Keleş'in kardeşi olup, Fatih Keleş adına tahsilat işlerini yapmaktaydı. Ekrem İmamoğlu adına yapılan tahsilatlar Fatih Keleş de toplanmaktaydı. Bu paralar genellikle Florya da bulunan eski başkanlık konutu olan ve Fatih Keleş'in ofis olarak kullandığı yere getirilmekteydi. Operasyondan yaklaşık 7-8 ay önce Ekrem İmamoğlu bir çok İBB bürokratına dinlendiğimizi ve takip edildiğimizi dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştir"

İMAMOĞLU, TÜM PARASAL SİSTEMİ TAKİP EDİYORDU

"Ekrem İmamoğlu, tüm parasal sistemi kendisi takip etmekte olup, bu sistemde nam hesabına çalışan kişilere tek tek hesap sorardı. Bu şahıslarda kendi adlarına zaman zaman küçük işler yapar Ekrem İmamoğlu da buna göz yumardı."

ÖZEL'DEN ACİL HAMLE

Söz konusu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, harekete geçti. Özel'in kurmaylarıyla acil koduyla toplandığı öğrenildi.

Başsavcılık Ertan Yıldız'ın itiraflarını tahliye için yeterli bulmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertan Yıldız'ın ifadesini etkin pişmanlıktan yararlanabilmesi için yeterli bulmadı. Yıldız, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

- İmamoğlu gizli iş ortağıyla taş ocaklarından 150 milyon dolar kazandı

Ertan Yıldız'ın verdiği iki isim hakkında önemli bilgi var. İlki Murat Gül İbrahimoğlu diye bir iş insanı. Şuan yurt dışında firari. İstanbul'da taş ocakları ve döküm sahalarında tüm işler onundur. Çekmeköy, Kağıthane ve Beylikdüzü'nde döküm alanları var. Buralarda döküm çok yapılır.

Ertan Yıldız ifadesinde, "2013 yılında Ekrem İmamoğlu ile tanıştım, en yakın çevresine kadar girdim ve birçok şirkette beraber çalıştık. Murat Gül İ. taş ocaklarının sahibidir. Onun gizli ortağı ise Ekrem İmamoğlu'dur. Bu işten 150-200 milyon dolar para kazandılar. Bu paranın yarısı Ekrem beyindir. İmamoğlu para istedi ama Murat Gül İbrahimoğlu vermedi. Daha sonra vermiş olabilir. Murat Bey Londra'ya kaçtı. Bir kısmını havale yaptı, bir kısmını elden götürdü." diyor. Murat Gül İbrahimoğlu hakkında arama kararı var.

- Fiyatları şişirip ihaleyi verdiler

İkincisi Harita Mühendisi Yakup Öner. Yakup Öner de İmamoğlu'na en yakın isimlerden. Ertan Yıldız, Yakup Öner ile yine birlikte iş yaptıklarını, ihale verdikleri kişilere fiyatları şişirerek, yüklü miktarda rüşvet aldıklarını söylüyor. Fatih Keleş aracılığı ile fen işleri, yol bakım firmaları üzerinden çok sayıda ihale ve rüşvet aldıklarını söylüyor.