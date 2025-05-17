Bebeği Olanlara Dikkat! Bakanlık Bu İki Ürünü Yasakladı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) ilan etmeye devam ediyor. Son olarak, sisteme bir oda kokusu ile bir bebek kanguru modeli eklendi. Bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanırken, mevcut ürünlerin de toplatılması kararlaştırıldı.

Güvensiz Oda Kokusu: Bella Maison "Black Oud"

"Bella Maison" marka "Black Oud" oda kokusunun piyasaya arzı yasaklandı.

marka oda kokusunun piyasaya arzı yasaklandı. Mevcut ürünlerin toplatılması kararlaştırıldı.

Güvensizlik nedeni: Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 ve Ek-2 3.2 (TS EN ISO 11683) gereği, ürün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmaması.

Bebek Kanguru Modelinde Yaralanma Tehlikesi

Listedeki bir diğer ürün ise bebek kanguru modeli oldu.

oldu. "Duux" marka kangurunun piyasaya arzı yasaklandı.

marka kangurunun piyasaya arzı yasaklandı. Bakanlık, mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi.

Karara gerekçe olarak ürünün bağlama sistemindeki güvensizlik gösterildi.

İlgili bildirimde, ürünün yaralanmalara yol açabileceği kaydedildi.

GÜBİS Nedir?

GÜBİS, Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünlerin ilan edildiği bir platformdur. Platformda yer alan bildirimler, yetkili kuruluşlar tarafından sisteme girilen bilgilerden oluşmaktadır.



