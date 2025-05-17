Mehmetçiğin 'keskin burunları': 2 yıl boyunca 8 farklı eğitimden geçiyorlar

Uzman psikologdan uyarı: Sosyal medya bağımlılığı tetikliyor
Uzman psikologdan uyarı: Sosyal medya bağımlılığı tetikliyor
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
Yabancıların Konut Tercihi Değişiyor: İstanbul Düşüşte, Anadolu Yükselişte
Yabancıların Konut Tercihi Değişiyor: İstanbul Düşüşte, Anadolu Yükselişte
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Gök Vatanın Gizli Kahramanları: Uçak Bakım Teknisyenleri
Gök Vatanın Gizli Kahramanları: Uçak Bakım Teknisyenleri
Bebeği Olanlara Dikkat! Bakanlık Bu İki Ürünü Yasakladı
Bebeği Olanlara Dikkat! Bakanlık Bu İki Ürünü Yasakladı
İmamoğlu'nun en kritik danışmanı Ertan Yıldız itirafçı oldu
İmamoğlu'nun en kritik danışmanı Ertan Yıldız itirafçı oldu
Görme Kaybı Davasında AYM'den Emsal Karar!
Görme Kaybı Davasında AYM'den Emsal Karar!
Bakan Şimşek Açıkladı: Kamuda İhaleler Daha Şeffaf Olacak
Bakan Şimşek Açıkladı: Kamuda İhaleler Daha Şeffaf Olacak
3 Yeni Bölge İdare Mahkemesi Kuruluyor
3 Yeni Bölge İdare Mahkemesi Kuruluyor
17 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
17 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
DMM ve Tunç'tan '12 yıl alan 9 ayda çıkacak' iddialarına açıklama
DMM ve Tunç'tan '12 yıl alan 9 ayda çıkacak' iddialarına açıklama
Konut satışlarında tüm zamanların ocak-nisan rekoru kırıldı
Konut satışlarında tüm zamanların ocak-nisan rekoru kırıldı
MB açıkladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini!
MB açıkladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini!
Bakan Yumaklı açıkladı: 100 bin kişiye istihdam sağlayacak proje
Bakan Yumaklı açıkladı: 100 bin kişiye istihdam sağlayacak proje
CTE personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
CTE personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
Bakan Tekin'den Belediyelere Tepki: 10 Metrekare İçin Dava Açıyorlar
Bakan Tekin'den Belediyelere Tepki: 10 Metrekare İçin Dava Açıyorlar
Karadeniz'de Sondaj Heyecanı: Nihai Sonuçları Erdoğan Açıklayacak
Karadeniz'de Sondaj Heyecanı: Nihai Sonuçları Erdoğan Açıklayacak
Tunç: Soruşturma, Kovuşturma ve İnfazda Önemli Yenilikler Yolda
Tunç: Soruşturma, Kovuşturma ve İnfazda Önemli Yenilikler Yolda
Kamu İşçileri İçin Zam Pazarlığında Son Viraj
Kamu İşçileri İçin Zam Pazarlığında Son Viraj
Danıştay'dan Karar: Yemek Kartı Yardımları Artık SGK'dan Muaf!
Danıştay'dan Karar: Yemek Kartı Yardımları Artık SGK'dan Muaf!
Bakan Şimşek hakkındaki iddialara cevap verdi
Bakan Şimşek hakkındaki iddialara cevap verdi
Erdoğan: Avrupa'nın Geleceği İçin Adil ve Kapsayıcı Sistem Şart
Erdoğan: Avrupa'nın Geleceği İçin Adil ve Kapsayıcı Sistem Şart
Bakan Tunç: Ceza Adalet Sistemine Yönelik Yalan Haberlere İnanmayın
Bakan Tunç: Ceza Adalet Sistemine Yönelik Yalan Haberlere İnanmayın
Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi Kirliliği Cezası
Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi Kirliliği Cezası
Memur Olmayanlara Ek Ders Ücreti Artık Verilmeyecek
Memur Olmayanlara Ek Ders Ücreti Artık Verilmeyecek
Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesinde
Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesinde
Bahçeli, Kurban Vekaletini Gazze İçin Türk Kızılaya Verdi
Bahçeli, Kurban Vekaletini Gazze İçin Türk Kızılaya Verdi
Genç Nüfus Oranı Düşüyor: 84 Yılın En düşüğü
Genç Nüfus Oranı Düşüyor: 84 Yılın En düşüğü
Altun: Gazetecilere Yönelik Şiddete Karşı Kararlıyız
Altun: Gazetecilere Yönelik Şiddete Karşı Kararlıyız
Ana sayfaHaberler Yaşam

Mehmetçiğin 'keskin burunları': 2 yıl boyunca 8 farklı eğitimden geçiyorlar

Bursa'da Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında yetiştirilen köpekler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev alıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 09:22, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 09:39
Yazdır
Mehmetçiğin 'keskin burunları': 2 yıl boyunca 8 farklı eğitimden geçiyorlar

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi, 1964 yılından beri, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda Mehmetçiğin yanında görev alan özel eğitimli köpekleri yetiştiriyor.

Merkezde Akbaş, Zerdava, Belçika Malinois, Alman Çoban, Golden Retriver ve Labrador ırkları başta olmak üzere farklı cinsteki köpeklere, "bomba, mayın, narkotik, ceset arama, arama kurtarma, keşif, devriye ve iz takip" branşlarında eğitim veriliyor

Zorlu eğitimlerden geçen köpekler ortalama 20 aylık sürecin ardından görev yerlerine sevk ediliyor.

Yurt içinin yanı sıra sınır ötesi operasyonlar ile doğal afet ve arama kurtarma çalışmalarında da görev alan özel eğitimli köpekler, zorlu görevlerde Mehmetçiğe destek oluyor.

- Üretim ve eğitim süreci

Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında en iyi ırk özelliklerini gösteren damızlık köpeklerin, bilimsel veriler ve uygun eşleşmelerle çiftleştirilerek üstün özelliklere sahip yavruların yetiştirilmesi sağlanıyor.

Doğumu yaklaşan gebe köpekler doğumhaneye alınarak 24 saat gözlem altında tutuluyor. Doğum sonrası anne ve yavruların sağlık durumları kontrol ediliyor.

Yavrular, yaklaşık 2 ay süreyle doğumhanede anneleriyle beraber kalarak özel gereksinimleri karşılanıyor. Bu süreçte yavruların periyodik ağırlıkları takip edilerek, ihtiyaç halinde özel bakıma alınıyor.

Erken doğum veya sezaryen sonucu dünyaya gelen yavrular, yenidoğan kuvözüne alınarak yaşam desteği sağlanıyor.

Yaklaşık 60 günlükken annelerinden ayrılan, sağlıklı ve güçlü askeri köpek olmalarını sağlamak için gelişimleri periyodik olarak takip edilen yavrular, 3 aylık olduklarında eğitim alacakları branşlara ayrılıyor.

Yapılan testlerle fiziksel ve karakter özelliklerine uygun branşlarda görevlendirilen yavrular, yaklaşık 2 yıl sürecek zorlu eğitimlere tabi tutuluyor.

- Her türlü patlayıcı maddeleri yüksek hassasiyetle tespit ediyorlar

Özellikle teröristlerle sıcak temasların yaşandığı bölgelerde kullanılan "Alman Çoban" "Labrador" ve "Belçika Malinois" ırkı köpekler, mayın ve el yapımı patlayıcılar ile bunlara bağlanmış tuzakları yüksek doğrulukla bulmalarıyla dikkati çekiyor.

Dedektörlere kıyasla "yanlış cevap verme" oranının daha düşük olduğu belirtilen bu köpekler, eğitim sırasında alana yerleştirilen mayın ve patlayıcıları tek tek tespit ederek yerlerinin bulunmasını sağlıyor. Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında yetiştirilen köpekler, ipe bağlı değil, serbest arama yapabiliyor.

Bomba arama köpekleri, binalar, motorlu kara ve hava taşıtları, bavul ve valiz gibi eşyalara tuzaklanmış her türlü patlayıcı maddeleri yüksek hassasiyetle tespit ediyor.

TSK'nın gerçekleştirdiği mağara ve tünel harekatlarında sahip olduğu yeteneklerle ön plana çıkan keşif köpekleri de operasyonel faaliyetlerde düşmanı etkisiz hale getirmek için kullanılıyor. Son yıllarda gerçekleştirilen mağara operasyonlarda kullanılan keşif köpekleri ise "Belçika Malinois" ve "Alman Çoban" ırklarından seçiliyor.

Son yıllarda teknolojik iyileştirmeler yapılarak envantere eklenen Uzaktan Komuta Kontrol Sistemi (UKKS) sayesinde tünel, mağara ve meskun mahal gibi girilmesi zor ve riskli bölgelere askeri personelden önce gönderilmesi planlanan eğitimli köpeklere entegre edilen cihaz yardımıyla anlık görüntü akışı izlenerek hem personelin hem de köpeğin riskli durumlardan korunması sağlanıyor.

Tasarlanan özel gözlük ve kask sayesinde dar alanlarda köpeğin gözüne zarar gelmesinin önüne geçiliyor, özel kulaklık sayesinde verilen komutla ise tehlike anında hayvan eğiticisinin yanına dönüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber