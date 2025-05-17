Kına'da disko topu eğlenenlerin üzerine düştü: 3 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir düğün salonunda tavanda bulunan disko topu, gelin ve misafirlerin üzerine düştü. Olayda 3 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 10:09, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 10:11
Olay, saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı mevkiinde
bulunan düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre B.M. (28) ve B.S.'nin (28)
kına gecesi için bir araya gelen misafirler büyük bir şok yaşadı. Salonun içinde
bulunan hareketli disko topu koparak gelin ve iki misafirin üzerine düştü. 112
Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri
sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında Kocaeli
Şehir Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yaralıların
hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.