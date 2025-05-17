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Gök Vatanın Gizli Kahramanları: Uçak Bakım Teknisyenleri

Türk Hava Kuvvetlerinin önemli üslerinden biri olan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan uçak bakım teknisyenleri, savaş uçaklarının sorunsuz şekilde havalanması ve güvenli uçuş yapabilmesi için mesai harcıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 10:20, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 10:38
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Gök Vatanın Gizli Kahramanları: Uçak Bakım Teknisyenleri

Karadeniz Bölgesi'nin hava savunma görevleri başta olmak üzere yurt içi ve sınır ötesi operasyonlara destek sağlayan kritik üsler arasında yer alan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki hava araçlarının bakımı basın mensuplarınca görüntülendi.

Alanında uzman uçak bakım personeli, Türk Hava Kuvvetlerinin gökyüzündeki vurucu gücü olan hava araçlarını en ince detayına kadar inceliyor, F-16 savaş uçaklarının uçuş öncesi ve sonrası kontrol, arıza tespit ve bakım işlemlerini titizlikle yürütüyor.

Teknisyenler, planlı bakım faaliyetlerinin yanı sıra ani gelişen durumlara da anında müdahale ederek, hava filosunun görev sürekliliğini sağlıyor.

Komutanlık bünyesinde yapılan çekimlerde, uçakların motor, iniş takımları, aviyonik sistemleri ve silah donanımları gibi kritik noktaları üzerinde yapılan kontroller görüntülendi. Teknisyenler, hava araçlarının uçuş emniyeti için periyodik bakımların yanı sıra modern teknoloji sistemleriyle arıza tespit ve onarım faaliyetlerini de sürdürüyor.

Türk Hava Kuvvetlerinde 16 yıldır görev yapan Binbaşı Özdemir, uçakların en güvenli şekilde görevlerini yerine getirebilmesi için 24 saat esasıyla çalıştıklarını söyledi.

Her an göreve hazır olduklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Üs Komutanlığımızda 450 personelle 7 gün 24 saat esaslı uçaklarımızın bakımı, arızalarının giderilmesi ve her an harbe hazır olması için etkin bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bir tona yakın ağırlıkta mühimmatlar var. Bazılarını yer destek teçhizatlarıyla uçağa monte ediyoruz. Bazılarını da çok kısa zamanda uçaklarımızı terörle mücadele harekatına göndermemiz gerektiğinde omuzlarımızla yüklemekteyiz. Omuzlarımıza ağır bir yük biniyor ama uçaklarımıza bombayı taktıktan sonra o bombalar gidip terörle mücadele harekatında istenilen noktaya düşüyorsa omuzlarımızdaki yük bizi onure ediyor."

Özdemir, personelin verilen görevi son derece profesyonel bir şekilde tamamlaması için mesai harcamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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