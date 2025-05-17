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Tüm Vergi Denetim Süreçleri Elektronik Ortama Taşınıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sesli ve görüntülü iletişim dahil olmak üzere tüm vergi denetim süreçlerinin elektronik ortama taşınacağını belirtti. Bu sayede mükellefler için zaman ve maliyet açısından önemli kolaylıklar sağlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 11:12, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 11:17
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Tüm Vergi Denetim Süreçleri Elektronik Ortama Taşınıyor

Bakanlık, vergi uygulamalarında dijitalleşme dönemini başlattı ve bu amaçla gerekli mevzuat düzenlemelerini tamamladı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinde, elektronik sistem araçlarının kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenleme ile kamusal denetim süreçlerinde köklü ve dijital bir dönüşüm hedefleniyor.

Elektronik Ortamda Vergi İnceleme Süreçleri

Defter ve belgelerin ibraz edilmesi, tutanakların düzenlenmesi, görüşme sağlanması gibi vergi incelemelerine ilişkin işlemler elektronik ortamda yürütülecek. Böylece vergi inceleme süreçleri tamamen elektronik ortama taşınacak ve sesli-görüntülü iletişimle tutanakların alınmasına kadar tüm süreç bu ortamda gerçekleşecek. Bu da mükellefler için zaman ve maliyet bakımından önemli kolaylık sağlayacak.

İzaha Davet ve Diğer Hizmetler de Kapsamda

Bu dönüşüm süreci, izaha davet, rapor değerlendirme komisyonu işlemleri, gönüllü uyum gibi pek çok kamusal hizmeti de kapsayacak. Şimşek, bu tarz kamusal hizmetlerde genellikle mükellef ile Bakanlık personelinin fiziksel olarak bir araya geldiğini ve tutanakların kağıt ortamında düzenlendiğini hatırlattı. Gerçekleştirilen dönüşümle beraber tüm süreçler, sadece incelemeler değil diğer hizmetler de elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Mükellefler İçin Maliyet Azaltılacak

  • Denetim maliyetlerinin azaltılması
  • Her kesimden iş çevresine kamusal hizmetlerin sunumunda kolaylık sağlanması
  • Elektronik süreçlerle mükelleflerin işlerinin kolaylaştırılması
  • Vergi idaresiyle ilgili işlerin elektronik ortamda birkaç ekranda halledilmesi
  • Mükelleflerin kendi işlerine odaklanmasına olanak sağlanması
  • Tasarruf gayesiyle konaklama, ulaşım, iletişim masraflarında azalma

Bakanlık, vergi denetimleriyle ilgili süreçlerdeki dijital dönüşümün arkasında tasarruf hedefinin bulunduğunu vurguladı. Elektronik sistem araçlarının devreye alınmasıyla birlikte kamusal anlamda pek çok alanda tasarruf sağlanması öngörülüyor.


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