Kira Artışında Düşüş! Yaz Aylarında Fiyatlar Ne Olacak?

Akçam, kira fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, enflasyonun yıllık bazda gerilemeye devam ettiğine dikkat çekti. Nisan ayında kira artış oranının %51,8 iken, bu ay %48,2'ye düştüğünü ifade etti. Enflasyondaki düşüşle birlikte kira fiyatlarındaki artış hızının yavaşlayacağını ve önümüzdeki dönemde kiralık konutta artış oranının biraz daha aşağı düşeceğini, yaz itibarıyla ise kira fiyatlarının stabil seyretmesini beklediklerini söyledi.

Konut Arzı ve Sosyal Konut Projeleri

Akçam, konut arzının önemine işaret ederek, bunun kira fiyatlarında etkili olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konut arzına ve sosyal konut projelerine yönelik açıklamalarına değindi. "Sosyal konut tarafındaki barınma ihtiyacı karşılandığı zaman zaten kiralık fiyatları da aşağıya doğru eğilim gösterecek." dedi. Ayrıca, kiralık tarafta memurların tayini ve öğrencilerin barınma ihtiyacı gibi sezonluk gelişmelerin de etkili olduğunu belirtti.

Sektörde Suistimal ve Düzenlemeler

Akçam, sektörde suistimalin çok olduğunu ve bunun önüne geçmek için elektronik kontrat, dijital takipler gibi düzenlemelerin yapıldığını hatırlattı. Bu düzenlemelerin de kira fiyatlarını olumlu yönde etkilediğini anlattı.

Emlak İlan Portallarında Düzenleme Talebi

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen deprem sonrasında kiralık ve satılık konut fiyatlarında %8-10 civarında artış yaşandığını vurgulayan Akçam, şu değerlendirmelerde bulundu:

Ticaret Bakan Yardımcısı , o gece "Ev sahipleri de eğer bu fiyat artışının içine dahil ise bunlara ceza yazılacak." diye sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

, o gece "Ev sahipleri de eğer bu fiyat artışının içine dahil ise bunlara ceza yazılacak." diye sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ertesi gün ve sonraki günlerde suistimal eden ev sahibine 250 bin lira ceza yazıldı.

yazıldı. İlan portallarındaki fiyat artışını gösteren ev sahibi veya emlak danışmanı kimse mutlaka cezalar sürekli hale getirilmeli.

Gayrimenkul sahiplerinin verdiği talimat gereği fiyatların yükseltildiğini, ilk suçlunun o kiranın veya satılığın rakamını yükseltmek isteyen ev sahibi olduğunu belirtti.

Emlak danışmanlarında da suistimal eden kişiler olduğunda Bakanlık algoritma sisteminden fiyat artışını tespit ediyor ve orada emlak danışmanlarına 100 bin lira ceza yazıyor.

Sektörde yaşadıkları sorunlara da değinen Akçam, emlak ilan portallarında yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldıklarını ve burada bir düzenleme yapılmasını istediklerini sözlerine ekledi.



