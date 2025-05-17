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Yabancıların Konut Tercihi Değişiyor: İstanbul Düşüşte, Anadolu Yükselişte

2024'ün ilk 4 ayında yabancılara konut satışı yüzde 13,5 azaldı. İstanbul, Antalya ve Mersin gerilerken, Ankara, İzmir ve Sakarya'da sürpriz yükseliş var!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 11:25, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 11:30
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Yabancıların Konut Tercihi Değişiyor: İstanbul Düşüşte, Anadolu Yükselişte

Türkiye genelinde Ocak-Nisan döneminde 454 bin 145 konut satıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 355 bin 173 olarak kaydedilmişti. Böylece konut satışları yıllık bazda yüzde 27,9 oranında artış gösterdi. Ancak, yabancılara satılan konut sayısında azalma yaşandı. Özellikle İstanbul, Antalya ve Mersin'de yabancılara yönelik konut satışları azalırken, Ankara, İzmir ve Sakarya'da artış görüldü. Bu durum, yabancıların konut alımında tercih ettiği şehirlerde değişiklik yaşandığını gösteriyor.

Şehir Bazında Yabancılara Konut Satışındaki Değişimler

  • İstanbul: Geçen yılın ilk 4 ayında yabancılara 2 bin 460 konut satılırken, bu yıl 2 bin 314 konut satıldı. Yıllık bazda yüzde 5,9 azalış yaşandı.
  • Antalya: Geçen yılın aynı döneminde 2 bin 478 konut satılırken, bu yıl sayı yüzde 20,7 azalışla 1.965'e geriledi.
  • Mersin: Ocak-Nisan 2024'te yabancılara 662 konut satılırken, bu yıl yüzde 29,8 azalışla 465'e düştü.
  • Ankara: Geçen yılın ilk 4 ayında 170 konut satılırken, bu yıl sayı 192'ye çıktı. Yıllık bazda yüzde 12,9 artış gerçekleşti.
  • İzmir: Geçen yılın aynı döneminde 106 konut satılırken, bu yıl yüzde 16 artışla 123'e ulaştı.
  • Sakarya: Ocak-Nisan 2024'te yabancılar tarafından 82 konut alınırken, bu yıl sayı 99'a yükseldi. Yıllık bazda yüzde 20,7 artış yaşandı.

Konut Satışlarında Genel Tablo

  • Bursa: 121 (yüzde -25,8 değişim)
  • Muğla: 108 (değişim yok)
  • Aydın: 79 (yüzde -23,3 değişim)
  • Trabzon: 82 (yüzde -6,8 değişim)

Toplamda, Ocak-Nisan döneminde yabancılara satılan konut sayısı geçen yıla göre yüzde 13,5 azalarak 6 bin 957'den 6 bin 18'e geriledi.


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