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CHP Kurultayı Soruşturmasında Sona Yaklaşıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada sona yaklaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 11:38, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 11:37
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CHP Kurultayı Soruşturmasında Sona Yaklaşıldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayet, yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi. Ocak 2024'te, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi kapsamında "oylamaya hile karıştırılması" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürecinde, Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık olarak ifadeye çağrıldı. Ayrıca, kurultayda oy kullanan CHP üyeleri ve delegeler de tanık ve bilgi sahibi olarak ifade verdi. Bu ifadeler doğrultusunda 114 kişi şüpheli olarak kayıtlara geçti.

Soruşturmanın Detayları

  • Kurultay sürecinde bazı parti temsilcilerine menfaat sağlandığı ve usulsüzlük yapıldığı iddiaları titizlikle incelendi.
  • Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'dan CHP delege listesi dosyaya dahil edildi.
  • Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bilgi ve belgeler talep edildi.
  • İstanbul'daki döviz bürolarından kurultay delegelerine para transferi yapıldığı iddialarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri dosyaya eklendi.
  • Şirketler ve şüphelilerle ilgili 1 Ağustos 2023 - 1 Ağustos 2024 arasındaki tüm mali hareketler incelendi.
  • Şahıslar adına kayıtlı kripto varlık hesap bilgileri de soruşturma kapsamına alındı.

Kurultay Günü İncelemeleri

  • Kurultay günü salonda çekim yapan medya kuruluşlarının kamera görüntüleri incelendi.
  • Tüm görüntüler (ham veriler ve canlı yayında paylaşılmayanlar dahil) dava dosyasına girdi.
  • Ankara'daki delegelerin konakladığı otelin güvenlik kamera kayıtları talep edildi ancak kayıtların saklama süresi dolduğu için görüntülere ulaşılamadı.

Şüpheliler ve Ayrılan Dosyalar

  • Kemal Kılıçdaroğlu bu kez "mağdur" sıfatıyla yeniden ifadeye çağrıldı.
  • Özgür Özel'in de aralarında olduğu 9 şüphelinin dosyası ayrıldı.
  • BTK'ya yazı gönderilerek, aralarında Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtları incelendi.
  • Ayrılan dosyalardaki soruşturmalar "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek.

Soruşturmanın Son Durumu

Cumhuriyet savcısı iddianameyi tamamladı ve dosyanın önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesine gönderileceği öğrenildi.

Kurultay İptal Davası

  • Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının iptali için hukuk mahkemelerinde dava açtı.
  • İptal talepleri Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi ve dava 26 Mayıs'a bırakıldı.


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