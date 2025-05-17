Bakanlık Denetimleri Artırıyor: 37 Bin Siteye Erişim Engeli!

Sağlık Bakanlığı, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli ürüne erişimini sağlamak amacıyla internet, sosyal medya ve benzeri mecralarda mevzuata aykırı ilaç satışı ve tanıtımı yapanlara yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Denetimler sonucunda, yılın ilk 5 ayında mevzuata aykırı ilaç tanıtımı ve satışı yapan 519, tüketiciyi yanıltıcı beyanla toplum sağlığını tehlikeye atan 1150 olmak üzere toplamda 1669 internet sitesine erişim engeli getirildi. Bakanlık talebiyle 2020'den bu yana aynı gerekçelerle erişime kapatılan internet sitesi sayısı ise 37 bin 52 oldu.

İlaç Denetimleri ve Güvenli Ürün Takibi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, mevzuata aykırı ilaç satışı ve tanıtımlarına yönelik denetimlerin artarak devam ettiğini belirtti. Piyasada ilaç denetimleri düzenli olarak yapılmakta olup, özellikle ihbar durumunda bu denetimler 24 saatlik nöbet esasına göre sürdürülüyor. Sahte ilaçların piyasada bulunmasının vatandaşlar için tedirginlik yaratabileceğine dikkat çekildi.

İlaç Takip Sistemi ve Üretim Süreçleri

Türkiye'deki İlaç Takip Sistemi'nin dünyaya örnek olduğu vurgulanırken, bu sistemin ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar tüm süreçleri dijital olarak takip etmeye imkan verdiği, ilaç sahteciliğini önlediği ve güvenli ilaca erişimi sağladığı belirtildi. İthal ve imal ilaçların denetimi etkin şekilde gerçekleştiriliyor.

2025 Yılı Denetim Sonuçları ve Yaptırımlar

2025'te , ilaç satışı ve tanıtımı yapan 519 internet sitesine erişim engellenmiştir.

, ilaç satışı ve tanıtımı yapan Bu sitelere sadece erişim engeli uygulanmamakta, aynı zamanda yasadaki miktarlar kadar para cezaları da uygulanmaktadır.

2020 yılından bu yana mevzuata aykırı ilaç tanıtımı ve satışı nedeniyle kapatılan internet sitesi sayısı 10 bini aşmıştır.

Vatandaşlara Tavsiyeler

Vatandaşların hastalık durumunda resmi sağlık kuruluşlarına başvurmaları, hekimlerin reçete ettiği ilaçları sadece eczanelerden temin ederek eczacı danışmanlığında kullanmaları önerilmektedir. Sosyal medyada yayılan güvenilir olmayan bilgilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Sağlık Beyanlı Ürünler ve Denetimler

2025 yılında , tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı sağlık beyanıyla satış ve tanıtım yapan 1150 internet sitesinin erişime engellenmesi talebiyle Erişim Sağlayıcıları Birliğine bildirim yapılmıştır.

, tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı sağlık beyanıyla satış ve tanıtım yapan talebiyle Erişim Sağlayıcıları Birliğine bildirim yapılmıştır. Son 5 yılda, bu gerekçeyle kapatılması istenen internet sitesi sayısı ise 27 bin civarındadır.

Geleneksel Ürünler ve Mevzuat Uyarısı

Geleneksel bazı ürünlerin internet üzerinden pazarlandığı, ancak bu ürünlerin sağlık beyanı içeren ifadelerle tanıtılmasının mevzuata aykırı olduğu hatırlatıldı. Üreticilerin, ürünlerini tanıtmadan önce TİTCK veya il sağlık müdürlüklerine başvurarak beyanlarının kanıta dayalı olup olmadığını doğrulamaları tavsiye edilmektedir.

2020-2025 Yılları Arasında Denetim Verileri

2020: 2 bin 694 site erişime engellendi.

2 bin 694 site erişime engellendi. 2021: 1.448 site erişime engellendi.

1.448 site erişime engellendi. 2022: 1.638 site erişime engellendi.

1.638 site erişime engellendi. 2023: 2 bin 574 site erişime engellendi.

2 bin 574 site erişime engellendi. 2024: 1.318 site erişime engellendi.

1.318 site erişime engellendi. 2025 (şu ana kadar): 519 site erişime engellendi.

519 site erişime engellendi. 2020: 7 bin 564 sağlık beyanlı ürün sitesi bildirildi.

7 bin 564 sağlık beyanlı ürün sitesi bildirildi. 2021: 4 bin 752 sağlık beyanlı ürün sitesi bildirildi.

4 bin 752 sağlık beyanlı ürün sitesi bildirildi. 2022: 5 bin 225 sağlık beyanlı ürün sitesi bildirildi.

5 bin 225 sağlık beyanlı ürün sitesi bildirildi. 2023: 3 bin 629 sağlık beyanlı ürün sitesi bildirildi.

3 bin 629 sağlık beyanlı ürün sitesi bildirildi. 2024: 4 bin 541 sağlık beyanlı ürün sitesi bildirildi.

4 bin 541 sağlık beyanlı ürün sitesi bildirildi. 2025: 1.150 sağlık beyanlı ürün sitesi bildirildi.

Vatandaşların, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve bilimsel kriterlere göre geliştirilmiş ürünleri tercih etmeleri büyük önem taşımaktadır. Güvenilir bilgi için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun resmi internet sitesi gibi kaynaklar takip edilmelidir.



