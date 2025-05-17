Dünya Devleri Isparta'da Yarıştı: Türk Timleri Damga Vurdu

Yarışma, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden keskin nişancı timleri yarışmaya katıldı. Ayrıca, bazı ülkelerden gözlemciler de müsabakayı takip etti. Yarışmada toplamda 26 keskin nişancı timi yer aldı ve Türkiye'yi sekiz milli tim temsil etti.

Katılımcı Ülkeler ve Gözlemciler

Azerbaycan

Arnavutluk

Bahreyn

Birleşik Arap Emirlikleri

Bulgaristan

Gürcistan

İtalya

Katar

Kosova

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Libya

Özbekistan

Pakistan

Suudi Arabistan

Birleşik Krallık, Kazakistan, Kuveyt ve Türkmenistan'dan ise gözlemciler yarışmayı takip etti.

Türkiye'nin Temsili ve Yarışma Sonuçları

Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 tim

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 tim

Özel Kuvvetler Komutanlığından 2 tim

Jandarma Genel Komutanlığından 2 tim

Toplamda 8 milli keskin nişancı timi Türkiye'yi temsil etti. Yarışma sonucunda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi birinci, Kara Kuvvetleri Komutanlığının diğer timi ikinci, Genelkurmay Başkanlığının Özel Kuvvetler Komutanlığı timi ise üçüncü oldu.

Madalya Kazanan Ülkeler

Altın Madalya: Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, İtalya

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, İtalya Gümüş Madalya: Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Bahreyn

Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Bahreyn Bronz Madalya: Azerbaycan, Katar, Arnavutluk



