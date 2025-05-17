Bakan Işıkhan Açıkladı: Engelsiz İŞKUR Platformu Yayında!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli vatandaşların iş gücü piyasasına etkin katılımını desteklemek amacıyla Engelsiz İŞKUR Platformu'nu hayata geçirdiklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Engelsiz İŞKUR Platformu'nun yayında olduğunu belirten Işıkhan, platformun engelli bireylerin istihdam süreçlerine daha kolay ve hızlı erişim sağlamasını hedeflediklerini ifade etti. Bu platform sayesinde engelli vatandaşlar, iş gücü piyasasında daha aktif rol alabilecekler.

Engelsiz İŞKUR Platformu'nun Sunulan Hizmetleri

Engelli hibe desteği projeleri

Engelli iş koçluğu ve danışmanlık hizmetleri

Engelli aday havuz sistemi

Açık iş ilanları ve engelli istihdamına dair haritalar

Başarı hikayeleri ve istatistikler

Yararlı kaynaklar ve geri bildirim sistemi

Kullanıcı Dostu ve Hızlı Erişim

Platform, tüm bu hizmetleri tek çatı altında, kullanıcı dostu ve hızlı erişilebilir bir altyapı ile sunmaktadır. Böylece engelli bireyler, istihdam olanaklarına daha kolay ulaşabilecek ve iş hayatında daha etkin bir şekilde yer alabileceklerdir.



