İlandır...

Ödüllü Kızılay Dersane: Butik Dersahane ODTÜNET ile Hayallerinize Ulaşın

Kızılay Dershane arasında eğitim kalitesi, sınıflardaki öğrenci sayısı,

ulaşılabilir konumda olmak, kurum kültürü, öğretmen kadrosu gibi birçok farklı

seçeneklerin değerlendirilmesi ile ODTÜNET kızılay dershane veliler ve

öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Butik eğitim anlayışı ve tecrübeli

eğitimci kadrosu ile başarıya ulaşmak isteyen öğrencilere ışık tutmaya devam

etmektedir. Odtünet Kızılay Dershane öğrencilerin akademik başarılarını en

üst seviyeye çıkararak hayal ettikleri okula ve mesleğe ulaşmalarında

yardımcı olmaktadırlar.



ODTÜNET DERSHANESİ'Nİ Tanıyalım



Odtünet Dershanesi Kızılay, Çayyolu ve Beşevler'de olmak üzere toplam 3

şubesi ile Ankara'da eğitim sektöründe uzun yıllardır faaliyet göstermektedir.

Bireysel koçluk ile öğrencilerin başarıya ulaşması için çabalamakta ve ihtiyaç

duydukları akademik desteği vermektedirler. Profesyonel eğitimci kadrosu ile

bireysel koçluk, deneme kulübü, özel kütüphane gibi TYT-AYT ve LGS

öğrencilerine en yüksek seviyede yardımcı olmaktadırlar. Kızılay Dershane

bölgesinde butik dershane anlayışı ile her öğrencinin ihtiyaçlarına uygun ders

programları hazırlanmakta ve böylece her öğrencinin eksik olduğu konular

belirlenmektedir.



Kızılay dershane seçimi Ankara'da yaşayan öğrenciler ve veliler için ilk tercih

olmaktadır. Ulaşımın kolaylığı, güvenliğin yüksek olması ve merkezi olması

Ankara'nın kalbi Kızılay'ı tercih sebebi yapmaktadır. Öğrenciler dershaneye

kolay ulaştığında da zaman kazanmaktadırlar. Böylece sınavlara daha iyi

hazırlanıp daha iyi odaklanabilirler. Kızılay dershane arasında da Odtünet

Kızılay dershanesi metroya yakın olduğundan dolayı çok kolay bir şekilde

ulaşım sağlanmaktadır.



En Çok Tercih Edilen Kızılay Dershanesi : ODTÜNET



Odtünet Dershanesi Kızılay'ın en merkezi konumunda yer almasıyla

öğrencilere ve velilere çok ciddi kolaylık sağlamaktadır. Ankara'nın ulaşımı ve

güvenliği en güçlü bölgesi olan Kızılay, yıllar boyunca eğitim alanında tercih

edilmektedir. Hem merkezi konumda olması hem de sosyal olanaklardan

kaynaklı bugün de en çok tercih edilen bölgedir. Öğrenciler ders çıkışında

civardaki kütüphaneler, çalışma alanları ve kafelerde de kaliteli vakit

geçirebilirler. Ayrıca Odtünet kurumunda sadece Odtünet Dershanesi

öğrencilerinin kullanabileceği 7/24 açık kütüphanemizde bulunmaktadır. Hem

akademik hem de sosyal anlamda bir öğrencinin en verim alacağı kurum

Odtünet Kızılay Dershane gelmektedir.



Kızılay Dershane Odtünet Neden Tercih Edilmelidir ?



Dershane arayışınızda Kızılay Dershane bölgesine karar verdiniz ve birçok

farklı dershane arasında seçim yapmak mecburiyetindesiniz. Bu seçimi

yaparken dershaneler arasında yapılacak değerlendirmeler önemlidir. Kızılay

dershane arasında maddi farkların yanı sıra birçok farklılıkta bulunmaktadır.



Peki neden Odtünet Kızılay Dershane Tercih edilmelidir ?



1- Bizler Eğitimciyiz: Kurum kurucularımız matematik öğretmenidir. Uzun

yıllar boyunca dershane ve eğitim sektöründe olan kurucu hocalarımız her

yeni yılda derslere giriyorlar ve öğrencileri yakından tanıyorlar. Eğitimin

içerisinden gelen kurucu hocalarımız süreçle ilgili birebir ilgi göstererek

öğrenci ve velilere tecrübelerini aktarmaktadırlar.



2. Profesyonel Koçluk Hizmeti: Öğrencilerin akademik başarılarını sağlamak

için onları psikolojik olarak sınavlara hazırlıyoruz. Eksik konuları ve

yapılamayan dersleri belirleyip anında çözüm sağlanmaktadır. Alanında

uzman koçlarımız ile rehberlik hizmeti sunarak öğrenci ve velilerimizi anlık

takip etmekteyiz.



3. Kızılay Dershane Merkezi Konum: Ankara'da ulaşımın en kolay olduğu

bölge olan Kızılay, eğitim alanında yıllarca akla gelen ilk yerdir. Odtünet

Kızılay Dershane bulunduğu konum ile büyük kolaylık sağlamaktadır.



4. Deneyimli Öğretmen Kadrosu: Odtünet Dershanesi alanında uzman ve

deneyimli bir eğitim kadrosuna sahiptir. Öğretmenlerimiz bizimle uzun yıllardır

çalışmaktadırlar. Kurum kültürünün korunup birbirini anlayan ekibin

öğrencilerimize çok daha verim sağladıkları gözlemlenmektedir.



5. Deneme Kulübü ve Kütüphane: Öğrencilerimize özel kütüphanemizde

sessiz bir alan oluşturarak diledikleri zaman ve diledikleri süre boyunca

çalışmaları sağlanmaktadır. Ayrıca ülkemizde gerçekleşen denemelere katılım

sağlayıp gerçek sınav öncesinde genel sınavda nerede olduklarını, eksiklerini

ve ne yapmaları gerektiklerini anlamaktadırlar.



6. Birebir Etüt Hakkı: Öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde istedikleri konuda

öğretmenlerimizden etüt alabilmektedirler. Böylece konu eksiklerini kapatıp

sınava daha hazır hale gelmektedirler.



Hemen İletişime Geç ve Hayallerine Ulaşmak İçin Beraber

Çalışalım

Senin için en doğru okul en doğru mesleği seçerken ne kadar zorlu bir yolda

olduğunu biliyoruz. Odtünet Kızılay Dershane butik dershane olarak

öğrencilerine en iyi hizmeti sunmaktadır. Odtünet Dershanesi sadece

akademik başarıyı değil öğrencinin içerisinde olduğu duygu hali, sosyal

durumu, psikolojik durumu ile ilgilenip tüm yönleriyle gelişmelerini destekler.

Ankara'da kızılay dershane arayışından olan veliler ve öğrenciler için Odtünet

Dershanesi, geleceğe atılan en önemli adımdır. Kızılay kaliteli dershane

arayışında olan bir veli ve öğrenci mutlaka Odtünet dershanesi ile

görüşmelidir. Hemen iletişime geçerek geleceğinizi güvenceye alın !