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Görme engelli öğretmen Anadolu'yu sesle gezdiriyor

Erzurumlu görme engelli öğretmen Ömer Faruk Bektaş, Anadolu'nun tarihi ve kültürel değerlerini görme engellilere sosyal medya platformlarında podcastlerle anlatıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 12:53, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 12:58
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Görme engelli öğretmen Anadolu'yu sesle gezdiriyor

Atatürk Ortaokulu'nda rehber öğretmenliği yapan 25 yaşındaki Bektaş, yaklaşık 2 yıl önce ilgi duyduğu tarihi mekan ve mimari yapıları, bir görme engellinin gözünden anlatmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda sesli anlatacağı tarihi mekan ve mimari yapılarla ilgili bilimsel makaleleri inceleyip metin hazırlayan Bektaş, evinde kurduğu stüdyoda anlattıklarının ses kaydını alıyor.

Çifte Minareli Medrese, Efes Antik Kenti, İshak Paşa Sarayı ve Galata Kulesi gibi yurdun birçok yerindeki tarihi yapıların özelliklerini ve kültürel dokusunu görme engellilerin de anlayabileceği şekilde anlatan Bektaş, hazırladığı podcastleri sosyal medya platformlarında paylaşıyor.

- "İnsanlara Anadolu'dan mesaj vermeye başladık"

Bektaş, AA muhabirine, 15 yaşından beri tarihi ve mimari yapılara ilgi duyduğunu söyledi.

Tarihi mekanları başta görme engelliler olmak üzere tüm insanlara görme engellinin gözünden anlatmak için dijital bir çalışma yaptığını ifade eden Bektaş, "Dünya ülkelerini ve insanlığa dair her şeyi bir görme engellinin gözünden 'görmeden gitme' diyerek insanlara Anadolu'dan mesaj vermeye başladık. Anadolu'daki tarihi mekanları, mimari tarzların yansıttığı figür ve motifleri görme engellilere ve insanlara aktarmaya başladık." dedi.

Bektaş, tarihi mekanlarla ilgili birden fazla kaynaktaki verileri analiz edip incelediğini belirterek, bunları görme engellinin anlayacağı dile çevirip kurguladığını aktardı.

- Metin hazırlığında yapay zeka desteği

Çalışmasını nasıl hazırladığına ilişkin bilgi veren Bektaş, şöyle konuştu:

"Evde bilgisayar başında kurgu metni yazıyor ve yapay zekadan destek alıyorum. Metni mikrofon eşliğinde seslendirip yapım şirketine gönderiyorum. Belirlediğim fon müziği konuluyor ve internete yüklüyorum. Gelecekte asıl amacımdan birisi, 'görme engelli birey dünyayı geziyor' konsepti ile belgesel hazırlayıp, insanlara farklı kültürleri görme engellinin bakış açısıyla aktarmak. Belki Mersin'de yaşayan bir görme engelli Erzurum'a gelemeyebilir ama buraya gelmeden de buranın güzelliklerini yansıtabiliriz. Yani bir görme engelli tarihi mekanları gezmek için o ile gidemeyebilir ama biz Efes Antik Kenti'ni bu çalışmayla onun evine götürüyoruz."

Bektaş, şimdiye kadar 30 içerik hazırlayıp paylaştığını, bir o kadar da hazır içerik stokunun bulunduğunu sözlerine ekledi.

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