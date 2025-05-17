Traktörle tarladan dönen çift silahlı saldırıda öldürüldü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörle tarladan dönen karı-koca silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 13:19, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 13:32
Donalar köyünde traktörle tarladan dönüş yapan Sinan Abak (33) ile eşi Kadriye Abak'a (31) tabancayla ateş edildi.
Saldırıda Abak çifti olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Çiftin cenazesi Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen N.A'nın (64) yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.