Bakan Memişoğlu: Şehir hastanelerimiz bilim ve teknoloji üssü haline geldi

Bahçelievler'de inşa edilen İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her geçen gün yeni bir sağlık yatırımının açılışına katılmanın heyecanını yaşadığını ifade etti. Yeni sağlık tesisinin vatandaşlarla buluşturulduğunu belirten Memişoğlu, sağlık sisteminin insan odaklı dönüşümünün, bilim ve teknolojiyi esas alan yaklaşımının ve ülkeye olan sevdanın yeni bir nişanesinin hizmete alındığını söyledi.

Bakan Memişoğlu, 705 yatak, 88 poliklinik, 5 tam donanımlı ameliyathane ve 6 yoğun bakım yatağı ile çok kapsamlı imkanlara sahip olan hastanenin yalnızca İstanbul'un değil, Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en donanımlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinden biri olacağını vurguladı. Tesisin, tedavi hizmetlerini en ileri düzeyde sunacağını, bir eğitim, araştırma ve bilim üretim merkezi olarak geleceğin sağlıkçılarını yetiştireceğini ve sağlık bilimine katkı sunacağını belirtti. Hastanenin ileri teknolojiye sahip altyapısıyla da örnek bir merkez olduğunu ifade etti.

Hastanede Sunulan Hizmetler

Palyatif Bakım Ünitesi

Robotik Rehabilitasyon Ünitesi

Lenfödem ve Onkoloji Rehabilitasyonu

Ortez-Protez Atölyesi

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Yutma Terapisi

El ve Ergo Terapi

Geriatrik ve Pediatrik Rehabilitasyon

Kardiyak ve İnme Rehabilitasyon Üniteleri

Masaj ve Manuel Terapi Merkezleri

Ve daha onlarca multidisipliner birim

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" Vurgusu

Memişoğlu, "Bugün Türkiye, dünyanın en gelişmiş sağlık altyapısına sahip ülkelerinden bir tanesidir. Şehir hastanelerimiz, birer bilim ve teknoloji üssü haline gelmiştir. Sağlık alanında pek çok temel göstergede dünya ortalamasının üzerine çıkılmıştır. Ülkemizin yaşadığı büyük gelişim tüm dünyaya örnek olmuştur ve konuşulmaktadır. Kuşkusuz bu başarı Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü liderliğin, planlamanın ve millete adanmış bir vizyonun eseridir. Geldiğimiz noktada Türkiye, sağlık alanında sadece kendi vatandaşlarına değil, yurt dışından gelen milyonlarca insana da şifa sunan bir sağlık ülkesi haline gelmiştir. Bu büyük başarının arkasında tüm sağlık çalışanlarımızın ve büyük sağlık ailemizin emeği vardır. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programımız ile sağlıkta geldiğimiz bu noktayı çok daha ilerilere taşımak amacıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Teşekkür Mesajı

Hastanenin bugünden itibaren sadece hastalıkları tedavi eden değil, umut inşa eden, vatandaşların yaşam kalitesini artıran ve hayatlarına dokunan bir merkez olacağını dile getiren Memişoğlu, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, bu eserin hayata geçmesinde emeği olan mühendisinden işçisine, sağlık planlamacılarından yöneticilerine kadar herkese teşekkür etti.



