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Celal Şengör'ün O Sözlerine Soruşturma: 2 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'e sosyal medyada paylaşılan bir videodaki sözleri üzerine Türk milletini alenen aşağıladığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 2 yıla kadar hapsi istendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 15:55, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 15:55
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Celal Şengör'ün O Sözlerine Soruşturma: 2 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan bir videoda söylediği sözler üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Şengör hakkında "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Şengör'ün 20 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'da yaptığı bir konuşmasının yer aldığı sosyal medyada paylaşılan videoda "Türkiye uyduruktan ufacık bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Bugün Anadolu Türkü'nün ortalama IQ'su 86, normal insan IQ'su ise 90. Yani siz istatistiklerde geri zekalı bir millet durumundasınız" şeklinde konuştuğuna yer verildi.

Bu sözlerin ardından yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden 12 Mayıs 2025 tarihli soruşturma izni alındığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin sözlerinin kamuoyunda infial yarattığı ve bilimsel verilere dayandığı yönündeki savunmasının yeterli görülmediği kaydedildi.

Savcılık, Şengör'ün söylemlerinin "Türk Milletini aşağılamaya yönelik, küçük düşürücü ve hakaret içeren" ifadeler taşıdığı kanaatiyle 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"Hakaret değil, bilimsel veri"

Şengör, konuya ilişkin açılan soruşturmada verdiği ifadede sözlerinin hakaret amaçlı olmadığını, bilimsel verilere dayandığını söyledi.

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