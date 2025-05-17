Gazze'de Sağlık Krizi: Hastaneler Durma Noktasına Geldi

Gazze'de sağlık ve sosyal hizmetlerin "durma noktasına geldiği" uyarısı son dönemde bölgedeki insani krizin ne kadar derinleştiğini gözler önüne seriyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle, iki hastaneyi işleten Avde Derneği sağlık ve sosyal hizmetlerin neredeyse tamamen durduğunu belirtti. Avde Sağlık ve Toplum Derneği Genel Müdürü Rafet Mecdelavi, insani yardımların 2 Mart'tan bu yana engellenmesinin ciddi sonuçlar doğurduğunu açıkladı.

Sağlık Hizmetlerinde Kritik Durum

Tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle Avde Derneği'nin hizmetleri durma noktasına geldi. Gazze'nin kuzeyindeki Avde Hastanesi'ne 17 Nisan'dan bu yana, merkezdeki hastaneye ise 17 Şubat'tan bu yana yakıt verilmediği bildirildi. Yakıt sıkıntısı yüzünden 9 ambulanstan 7'si çalışmıyor. Mecdelavi, sağlık ve sosyal merkezlerde hizmetlerin devamı için acil olarak tıbbi malzeme ve yakıt sağlanması çağrısında bulundu.

Asgari Hizmet ve Sivil Sağlık Kuruluşları

Tıbbi malzeme ve yakıt eksikliği nedeniyle verilen hizmetler asgari seviyeye indirilecek. Mecdelavi, "Çatışma ve savaş zamanlarında sivil sağlık kuruluşlarının hedef alınmaması ve insani yardımlardan mahrum bırakılmaması" gerektiğini vurguladı.

Avde Derneği'nin Rolü

Avde Derneği, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ve Cibaliya Mülteci Kampı'nda olmak üzere iki şubesiyle faaliyet gösteriyor. İsrail ablukası ve saldırıları nedeniyle kısıtlı imkanlara rağmen, dernek hastalara ve yaralılara sınırlı da olsa sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Gazze'de Derinleşen İnsani Kriz

İsrail , Hamas ile yapılan ateşkesin ardından 2 Mart'tan itibaren insani yardımların girişini durdurdu.

, Hamas ile yapılan ateşkesin ardından 7 Ekim 2023'ten bu yana , yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

, yaklaşık Sivil altyapı ve hastaneler hedef alınarak bölgede insani felaket yaşanıyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi, sınır kapılarının kapalı tutulması Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da ağırlaştırıyor.

19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı saldırılar yeniden başladı.

Kayıplar ve Yaralılar

Saldırıların yeniden başlamasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 131 Filistinli hayatını kaybetti , 8 bin 632 kişi yaralandı.

, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplamda 53 bin 272 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 120 bin 673'e yükseldi.

Gazze'deki insani kriz her geçen gün daha da derinleşirken, sağlık ve sosyal hizmetlerin sürdürülebilmesi için acil yardımların sağlanması büyük önem taşıyor.