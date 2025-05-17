Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kararlı politikalar sayesinde 12 ve 24 aylık enflasyon beklentilerinin iyileştiğini söyledi.

"12 Aylık Beklenti Yüzde 25,1'e Geriledi"

Bakan Şimşek'in paylaşımına göre, mayıs ayında 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 8,2 puanlık düşüş gösterdi. Aylık bazda ise beklenti 0,5 puan azalarak yüzde 25,1'e geriledi. Öte yandan, 24 ay sonrası için enflasyon beklentisi yıllık bazda 3,6 puanlık bir iyileşme gösterirken, nisan ayına göre sınırlı bir artış yaşandı.

"Küresel Gelişmelerin Etkisi Geçici"

Şimşek, enflasyonla mücadeledeki kararlılıklarını yineleyerek, küresel ve yurt içi gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkisinin geçici olduğunu değerlendirdiklerini ifade etti. "Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde bu süreci başarılı şekilde yönetiyoruz," diyen Şimşek, olumlu ekonomik göstergelere dikkat çekti.

"Enflasyonla Mücadelede Olumlu Zemin Güçleniyor"

Bakan Şimşek, ılımlı seyreden emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içindeki finansal koşulların enflasyonla mücadeleyi desteklediğini belirtti. Şimşek'in açıklamaları, ekonomideki sıkı para ve maliye politikalarının piyasa beklentileri üzerindeki etkisini ortaya koyması açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.