Erzincan'da 54 Engelli Gencin Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Bakan Kurum: Tek Bir Afetzede Kardeşimizi Açıkta Bırakmayacağız
Bakan Kurum: Tek Bir Afetzede Kardeşimizi Açıkta Bırakmayacağız
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Bakan Tunç: Sorumlular Hak Ettikleri Cezayı Alacak
Bakan Tunç: Sorumlular Hak Ettikleri Cezayı Alacak
'Yeni Doğal Gaz Keşfi 3,5 Yıl Tüm Hanelere Yetecek'
'Yeni Doğal Gaz Keşfi 3,5 Yıl Tüm Hanelere Yetecek'
BYD'nin Avrupa Merkezini Kuracağı Ülke Belli Oldu!
BYD'nin Avrupa Merkezini Kuracağı Ülke Belli Oldu!
Kartalkaya'daki Otel Yangınında İstenen Cezalar Belli Oldu
Kartalkaya'daki Otel Yangınında İstenen Cezalar Belli Oldu
Türkiye'nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor
Türkiye'nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor
Anneler dikkat! Bir öpücük yoğun bakıma götürüyor
Anneler dikkat! Bir öpücük yoğun bakıma götürüyor
Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi açıldı
Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi açıldı
75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi
75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin nihai hedefi silahların gömülmesi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin nihai hedefi silahların gömülmesi
Dünya Devleri Isparta'da Yarıştı: Türk Timleri Damga Vurdu
Dünya Devleri Isparta'da Yarıştı: Türk Timleri Damga Vurdu
Bakanlık Denetimleri Artırıyor: 37 Bin Siteye Erişim Engeli!
Bakanlık Denetimleri Artırıyor: 37 Bin Siteye Erişim Engeli!
Yabancıların Konut Tercihi Değişiyor: İstanbul Düşüşte, Anadolu Yükselişte
Yabancıların Konut Tercihi Değişiyor: İstanbul Düşüşte, Anadolu Yükselişte
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Gök Vatanın Gizli Kahramanları: Uçak Bakım Teknisyenleri
Gök Vatanın Gizli Kahramanları: Uçak Bakım Teknisyenleri
Bebeği Olanlar Dikkat! Bakanlık Bu İki Ürünü Yasakladı
Bebeği Olanlar Dikkat! Bakanlık Bu İki Ürünü Yasakladı
İmamoğlu'nun en kritik danışmanı Ertan Yıldız itirafçı oldu
İmamoğlu'nun en kritik danışmanı Ertan Yıldız itirafçı oldu
Görme Kaybı Davasında AYM'den Emsal Karar!
Görme Kaybı Davasında AYM'den Emsal Karar!
Bakan Şimşek Açıkladı: Kamuda İhaleler Daha Şeffaf Olacak
Bakan Şimşek Açıkladı: Kamuda İhaleler Daha Şeffaf Olacak
3 Yeni Bölge İdare Mahkemesi Kuruluyor
3 Yeni Bölge İdare Mahkemesi Kuruluyor
17 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
17 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
DMM ve Tunç'tan '12 yıl alan 9 ayda çıkacak' iddialarına açıklama
DMM ve Tunç'tan '12 yıl alan 9 ayda çıkacak' iddialarına açıklama
Konut satışlarında tüm zamanların ocak-nisan rekoru kırıldı
Konut satışlarında tüm zamanların ocak-nisan rekoru kırıldı
MB açıkladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini!
MB açıkladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini!
Bakan Yumaklı açıkladı: 100 bin kişiye istihdam sağlayacak proje
Bakan Yumaklı açıkladı: 100 bin kişiye istihdam sağlayacak proje
CTE personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
CTE personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
Bakan Tekin'den Belediyelere Tepki: 10 Metrekare İçin Dava Açıyorlar
Bakan Tekin'den Belediyelere Tepki: 10 Metrekare İçin Dava Açıyorlar
Karadeniz'de Sondaj Heyecanı: Nihai Sonuçları Erdoğan Açıklayacak
Karadeniz'de Sondaj Heyecanı: Nihai Sonuçları Erdoğan Açıklayacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Erzincan'da 54 Engelli Gencin Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Erzincan'da 54 engelli genç, bir günlüğüne askerlik yaparak unutulmaz anlar yaşadı. Aileler gözyaşlarını tutamadı!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 19:11, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 19:16
Yazdır
Erzincan'da 54 Engelli Gencin Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Erzincan'da 54 engelli birey, bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu ve sevincini yaşadı. 3. Ordu Komutanlığına bağlı General Mehmet Kazım Orbay Kışlası'nda, Şehit Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Emre Bolat Tören Alanı'na aileleriyle gelen 54 zihinsel ve bedensel engelli, bir günlük eğitim için üniforma giydi. Tören alanında engellilere, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait silah, araç ve gereçler hakkında askeri yetkililerce bilgi verildi.

Sergide tank, zırhlı muharebe aracı, haberleşme sistemleri, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, kara gözetleme radarı, RPG 7 tank savar silahı, "Skorsky" tipi helikopter, uzun namlulu silahlar, keskin nişancı tüfeği, mühimmatlar ve havanlar yer aldı. Engellilerin bazı zırhlı araçlara ve alanda bulunan helikoptere binmelerine izin verildi.

Törenin Duygusal Anları

Törende Türk bayrağına el basarak yemin eden engelli bireyler, bayrak geçişiyle de protokolü selamlayarak bir günlüğüne askerlik yaptı. Aileler de evlatlarını asker üniformasıyla görmenin gurur ve mutluluğunu yaşadı.

"Askerlik gönüllerde başlar"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, programda yaptığı konuşmada sadece temsili bir askerlik değil, derin bir aidiyet ve duruş sergilendiğini belirtti. Vali Aydoğdu, "Vatani görevini yerine getiren her bir evladımız, aslında 'Biz de bu vatanın sahibiyiz' diyor, 'bu topraklara bizim de yüreğimiz mühürlü' mesajını veriyor. Askerlik, her ne kadar fiziki bir hizmet gibi görünse de esasen gönüllerde başlar. İşte bugün, bu gönül seferberliğinin en güzel örneğine birlikte şahitlik ediyoruz. Bugün belki sadece bir günlüğüne üniforma giydiniz, belki bir günlüğüne silah tuttunuz ama inanın, bir ömürlük gurur hem bize hem kendinize hem de ailenize yaşatıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Vefakar silah arkadaşlarım, bugün vatan nöbeti sırası sizde"

3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç da temsili askerlere 'silah arkadaşlarım' diye seslenerek, "Ettiğiniz askerlik yemini ile bağrından sayısız kahraman çıkaran Türk Silahlı Kuvvetlerinin birer neferi oldunuz. Vefakar silah arkadaşlarım, bugün vatan nöbeti sırası sizde. Vatan size emanet." dedi.

Ailelerin Gururu ve Mutluluğu

  • Engelli asker babası 80 yaşındaki Halil Çınar, oğlunu asker olarak görmeyi çok istediğini ve bugün en büyük mutluluğu yaşadığını söyledi.
  • Engelli asker Berat Hayal ise asker olma hayalinin gerçekleştiğini ifade ederek, "Gönül isterdi ki ömürlük askerlik yapsam. Askerlik görevimi kısmi de olsa yerine getirdim. Her Türk genci asker doğar. Biz de o Türk gençlerinden biriyiz." diye konuştu.

Törene Katılanlar

  • 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı
  • Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun
  • İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık
  • İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba
  • Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci
  • Kamu kurumlarının müdürleri ve engelli gençlerin aileleri

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber