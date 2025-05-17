Türklerin Schengen Vizesi Başvurularındaki Ret Oranı Düştü: En Çok Yunanistan Tercih Edildi

Ret Oranı Yüzde 14,5'e Geriledi

2024 yılında Türkiye'den yapılan başvurulardan 993 bin 875'i onaylanırken, bu başvuruların 645 bin 583'ü çok girişli vizelerden oluştu. Ret oranı ise yüzde 14,5 olarak kaydedildi. Bu oran, 2023'te yüzde 16,1, 2022'de ise yüzde 15,7 olarak gerçekleşmişti.

AB genelinde 2024'te toplam 11 milyon 716 bin 723 Schengen vizesi başvurusu yapılırken, ortalama ret oranı yüzde 14,8 olarak açıklandı.

Yunanistan İlk Sırada

Türk vatandaşlarının 2024'te en çok başvuru yaptığı ülke 296 bin 377 başvuruyla Yunanistan oldu. Yunanistan'ı 215 bin 506 başvuruyla Almanya, 151 bin 640 başvuruyla Fransa izledi. En az başvuru yapılan ülke ise yalnızca 1.303 başvuruyla Letonya olurken, onu 2.006 başvuruyla Estonya ve 2.163 başvuruyla Portekiz takip etti.

Ret Oranlarında 2015'ten Sonra Artış Yaşandı

Schengen vizesi başvurularında Türk vatandaşlarına yönelik ret oranları, 2015 sonrası belirgin bir artış gösterdi. 2015 yılında yüzde 3,9 olan ret oranı, 2021'de şimdiye kadarki en yüksek seviye olan yüzde 16,9'a ulaştı. Son yıllarda ise bu oran düşüş eğilimine girdi.

Uzmanlar, başvuru sahiplerinin belgeleri daha eksiksiz ve dikkatli hazırlaması, randevu sistemlerindeki iyileşmeler ve diplomatik temasların etkisiyle ret oranlarında düşüş yaşandığını değerlendiriyor.