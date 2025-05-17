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Bakan Kurum: Tek Bir Afetzede Kardeşimizi Açıkta Bırakmayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılı sonunda 453 bin konut ve iş yerini de tamamlayacaklarını söyledi. Kurum, "Tek bir afetzede kardeşimizi açta, açıkta bırakmayacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 20:56, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 20:59
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Bakan Kurum: Tek Bir Afetzede Kardeşimizi Açıkta Bırakmayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merkez Antakya ilçesinde bulunan Uzun Çarşı TOKİ şantiyesinde, şu anda Hatay'ın kalbinde olduklarını söyledi.

Bu bölgenin Hatay'ın ticaretinin, kültürünün, tarihinin ve kadim değerlerinin yaşadığı çok özel bir alan olduğunu belirten Kurum, buradaki camileri, çarşıları, esnafın iş yerlerini medeniyetin izlerini aslına uygun şekilde yeniden ihya ettiklerini belirtti.

Bakan Kurum, Uzun Çarşı'nın sadece bir alışveriş mekanı değil, aynı zamanda kültürün, kardeşliğin ve herkesin hatıralarının bulunduğu bir alan olduğunu ifade etti.

Bu çarşıyı yeniden ayağa kaldırdıklarına değinen Kurum, "Valiliğimizle buradaki esnafımızı bayramdan sonra yeni iş yerlerine taşıyacağız. Mevcut kalıcı iş yerlerini de yıl sonuna kadar tamamlayarak bu projeyi tamamlama hedefiyle gayretlerimizi gösteriyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden 11 ilde yaşayan 14 milyon vatandaşın etkilendiğini, 85 milyon insanın da aynı acıyı paylaştığını hatırlattı.

Depremin hemen ardından çalışmalara başladıklarını belirten Kurum, şu anda Kahramanmaraş'tan Adıyaman'a, Malatya'dan Osmaniye'ye, Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya kadar her şehirde, ilçede, köyde bu milletin umudunu yeşertmek için gece gündüz mücadele ettiklerini dile getirdi.

"TEK BİR AFETZEDE KARDEŞİMİZİ AÇTA, AÇIKTA BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, depremden etkilenen 11 ilde yaklaşık 3 bin 500 şantiyede, 182 bin emekçi, mühendis, mimar, işçinin buradaki vatandaşlarla ele ele vererek aralıksız çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, önderliğinde bu devlet 201 bin konutu 2 yıl bitmeden, vatandaşlarına teslim etmiş ve 11 ilde yapımına başlanılmamış herhangi bir konutumuz, iş yerimiz kalmadı. İnşallah 2025 yılı sonunda hak sahibi vatandaşımızın konutu olan 453 bin konutumuzu, iş yerimizi de tamamlayacak ve tek bir afetzede kardeşimizi açta, açıkta bırakmayacağız. İnşallah önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in teşrifleriyle, temelinde devletimizin kararlılığı, harcında ise milletimizin dualarının olduğu 250 bininci konutumuzu büyük coşku içerisinde hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız."

"HATAY'DA 46 BİN YUVAYI VE İŞ YERİNİ HAK SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZA TESLİM ETTİK"

Depremlerde en ağır yarayı Hatay'ın aldığını belirten Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün Hatay'ımız söz verdiğimiz gibi yeniden ayağa kalkışın simge şehri haline geldi. Bugüne kadar Hatay'da 46 bin yuvayı ve iş yerini hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. 2025 yılı sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarımız, kentsel dönüşümden hak sahibi vatandaşlarımız için başlattığımız 187 bin konutu, iş yerini, parklarıyla sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla Hataylı hemşehirlilerimize teslim edeceğiz. Dile kolay 187 bin konut, bu neredeyse küçük bir Avrupa ülkesini 3 sene gibi bir zamanda altyapısıyla üstyapısıyla yeniden inşa etmektir."

Bakan Kurum, Hatay'ın 50-100 yılını planlayan projelerle altyapı çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Hatay'daki çalışmalarla ilgili bilgi veren Kurum, "Antakya ve Defne'de 11,2 kilometre uzunluğunda, 5,6 metre çapında ülkemizin en büyük atık su tünelini inşa ediyoruz. Bu tünelle Büyükçat'a yapacağımız, Büyükşehir Belediyesi ve İller Bankası ile birlikte ileri biyolojik arıtma tesisiyle Antakya ve Defne'nin bütün atık suyunu bu tünel vasıtasıyla taşıyacağız. Hatay'ın merkezini Antakya'yı, Defne'yi artık uzun yıl bu anlamda kurtarmış ve atık su arıtmalarını, biyolojik arıtma tesisinden geçirmiş olacağız. Bu vesileyle 1 milyon hemşehrimize hizmet vermiş olacağız." diye konuştu.

Bakan Kurum, Hatay'da bulunan Atatürk Parkı'nın büyüklüğünü de yaklaşık yüzde 50 artıracaklarını belirtti.

Dünyanın en önemli kuş göç yolu olan Milleyha Kuş Cenneti ile ilgili Bakanlıklarla ortak çalışma yaptıklarını anlatan Bakan Kurum, buradaki kuş yolunu, doğal sit alanını koruyacak, bu bölgeyi çocuklara miras olarak bırakacakları çevre, doğa koruma projesi yürüttüklerini ifade etti.

Hatay'ın sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir kimlik, miras ve umut olduğunu beliren Kurum, kentin her şeyin en güzeline layık olduğuna dile getirdi.

Yapılan çalışmaları, milletin umutlarının yeşermesini, hayallerin gerçeğe dönüşmesinden rahatsız olan kesimlerin bulunduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

"Hataylı hemşehrilerimiz müsterih, içleri rahat olsun. Birileri dedikodu, laf üretir, biz yuva, çarşı, Hatay'ı yeniden inşa ederiz. Birileri karamsarlık saçar, bizler umut saçar, yeşertiriz. Bizim siyasetimiz, süslü sözlerle olmamıştır, alın teriyle, emekle, sırtımıza montumuzu giyeriz, ayağımıza çizmelerimizi takarız ve hep birlikte nerede milletimiz bizi bekliyorsa biz orada oluruz. Biz her zaman çözüme, vatandaşlarımızla istişareye inandık. Bu devlette bunun için var. Bu devlet, bu kahramanlığı gösteren bu milletin göz yaşını silmek için var. Bu devlet, vatandaşın yuvasını bir an önce kurmak için vardır ve biz kim ne derse desin, nasıl eleştirirse eleştirsin, haklı eleştirilere elbette kulak vereceğiz ama haksızlıklara karşı da çalışarak alın teri dökerek milletimize verdiğimiz sözlerden asla ve asla dönmeyeceğiz. Dün olduğu gibi işin sonuna kadar Hatay'dan, deprem bölgesinden ayrılmayacağız."

Bakan Kurum, İstanbul ve Konya Kulu'da yaşanan depremlere dikkati çekerek, "Deprem bölgesini ayağa kaldırmak ne kadar önemli ise 81 ilimizde bu uygulamaları yaygınlaştırmak da o kadar önemlidir. Bu yüzden hep birlikte, başta İstanbul'umuz olmak üzere bu vatanın her köşesinde dönüşümü başarmak, geleceğimizi güvence altına almak zorundayız." ifadesini kullandı.

"TERÖRSÜZ, HUZURLU BİR TÜRKİYE'Yİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Türkiye'nin yıllarca terörle mücadele ettiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"'Terörsüz Türkiye' hedefi, bugün burada yaraları sararken gösterdiğimiz birlik, beraberlik kadar önemlidir. Bir yandan inşa ve ihya çalışmalarını yürütürken bir yandan da geleceğimizi, çocuklarımızı tehdit eden karanlık odakları bertaraf etmek zorundayız. Bu topraklarda artık yalnızca umut yeşermeli, çocuklarımızın cıvıltıları, Atatürk Parkı'nda, Asi Nehri kenarında, Cudi'de, Gabar'da yankılanmalıdır. Hatay bunun en güzel örneğidir. Biz bin yıldır bu topraklarda biriz, beraberiz, kardeşiz. Hep birlikte varız, güçlüyüz ve bizler, terörsüz, huzurlu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

Bakan Kurum açıklamasının ardından Uzun Çarşı ile Kemalpaşa Caddesi'ndeki çalışmaları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Vatandaşlarda da görüşen ve taleplerini dinleyen Kurum'a temaslarında Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri de eşlik etti.


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