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Cevdet Yılmaz'dan Doğalgaz Açıklaması

Cevdet Yılmaz, Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfinin 30 milyar dolarlık ekonomik değeriyle dışa bağımlılığı azaltacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 21:22, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 22:11
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Cevdet Yılmaz'dan Doğalgaz Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 75 milyar metreküp rezerv ve yaklaşık 30 milyar dolar ekonomik değer ile bu keşfin, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını ve cari açığını azaltmaya önemli katkı sağlayacağını belirtti. Enerji alanında stratejik önceliklere sahip olduklarını vurgulayan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği bu yeni doğal gaz keşfinin ülkemiz için hayırlı olmasını diledi.

Enerji Alanında Stratejik Gelişmeler

  • 75 milyar metreküp rezerv ile Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfi yapıldı.
  • Keşfin yaklaşık 30 milyar dolar ekonomik değeri bulunuyor.
  • Bu gelişme, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını ve cari açığını azaltacak.

Sağlık Alanında Yeni Açılışlar

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de ülkemize hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, sağlık hizmetlerinde standartları yükseltirken, sağlık turizmi ve sağlık endüstrisi alanlarında da güçlü politikalarla yola kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti.

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