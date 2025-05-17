Yıldıray Oğur'dan Çarpıcı İntihal Tez İddiası

Karar.com yazarı Yıldıray Oğur, bugünkü köşe yazısında emekli amiral Cihat Yaycı'yı hedef aldı. Oğur, PKK'nın silahlı mücadeleyi sonlandırması yönündeki açıklamaları üzerinden başlayan tartışmaları değerlendirirken, kamuoyunda görüşleriyle dikkat çeken Yaycı'nın akademik geçmişini ve söylemlerini sert bir dille eleştirdi.

Oğur'un yazısında, Yaycı'nın doktora tezinin büyük oranda intihal içerdiği ve bu unvanın ciddi soru işaretleri taşıdığı ifade edildi.

Son dönemde kamuoyuna yaptığı açıklamalarla dikkat çeken müstafi (istifa etmiş) amiral Cihat Yaycı, bu kez akademik sicili nedeniyle gündemde. Yaycı'nın 2004 yılında İstanbul Üniversitesi'nde tamamladığı doktora tezini inceleyen gazeteci Yıldıray Oğur, tezde ciddi oranda intihal tespit ettiğini öne sürdü.

Yaycı'nın Tezi İnceleme Altında

Yaycı'nın "Irak'ta Ekonomik-Sosyal Dönüşüm ve Türkmenler" başlıklı tezini YÖK'ten indirip incelediğini belirten Oğur, kaynakçası ile birlikte 400 sayfayı bulan bu akademik çalışmanın büyük bölümünün başka kaynaklardan alıntılarla dolu olduğunu iddia etti. Oğur, "intihalin her türlüsünün" yer aldığı tezde "copy-paste mucizesi" sergilendiğini söyledi.

İntihal İddiaları Şoke Etti: Ümit Özdağ, Fikret Bila, İsmail Kapan...

Oğur'un iddialarına göre, Cihat Yaycı'nın tezinin daha önsöz bölümünden itibaren intihalle dolu olduğu görülüyor. Özellikle Ümit Özdağ, Sedat Laçiner ve Serhat Erkmen'in ortak çalışması olan "Irak Krizi (2002-2003)" kitabından yapılan intihaller, önsözün büyük bölümünü oluşturuyor. Hatta kitabın arka kapağındaki metnin bile tezde kullanıldığı ifade ediliyor.

Oğur'un diğer tespitleri arasında Fikret Bila'nın Ankara'da Irak Savaşları kitabından 30'dan fazla sayfanın aynen alındığı, Emre Kongar, Armağan Kuloğlu, İhsan Dağı, Ramazan Gözen gibi birçok isimden atıfsız alıntılar yapıldığı da yer alıyor.