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Altun ve Suriye Enformasyon Bakanı Telefonla Görüştü

Fahrettin Altun, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el Mustafa ile telefon görüşmesinde medya ve iletişimde işbirliğini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 07:28, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 07:29
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Altun ve Suriye Enformasyon Bakanı Telefonla Görüştü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el Mustafa ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli mesajlar verdi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye ile her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bu görüşme, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle medya ve iletişim alanında atılacak ortak adımların, bölgedeki işbirliğini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Görüşmenin Detayları

  • Altun, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el Mustafa ile telefonda görüştü.
  • Görüşmede, iki ülke arasında medya ve iletişim alanında işbirliğinin artırılması vurgulandı.
  • Altun, Suriye halkının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Altun'un Açıklaması

"Suriye Enformasyon Bakanı değerli kardeşim Hamza el Mustafa'yla gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmemizde de ifade ettiğimiz üzere, dost kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da Suriye ile yakın ilişki ve işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz."

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