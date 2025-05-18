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Küçükbaş Hayvan Sayısı Artacak, Et Fiyatları Ucuzlayacak

Küçükbaş hayvan oranının kırmızı et üretiminde artması, fiyatlara olumlu yansıyacak. Sektör temsilcileri yeni destekleri değerlendirdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 07:30, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 07:31
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Küçükbaş Hayvan Sayısı Artacak, Et Fiyatları Ucuzlayacak

Kırmızı et üretiminde küçükbaş hayvan oranının artmasının fiyatlara olumlu yansıması bekleniyor. Küçükbaş hayvancılığın kırmızı et üretimindeki yüzde 29 civarında olan payının yüzde 35'e çıkarılmasına ilişkin Tarım Orman Şürası kararı, sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, yeni destek ve programlarla sağlanacak üretim artışının hem yetiştiricilere hem de sağlıklı beslenme ve uygun fiyat açısından tüketicilere olumlu yansıyacağını belirtti.

Meraların Önemi ve Korunması

Sonuç bildirgesinde yer alan en önemli kararlardan biri de meralara yönelik alınan önlemler oldu. Küçükbaş hayvancılığın en önemli yem kaynağı meralar olarak öne çıkıyor ve bu alanların korunması gerektiği vurgulanıyor. Küçükbaşta göçer hayvancılığın yaygın şekilde yapıldığına dikkat çeken Çelik, göçer hayvancılık işletmelerinin izlenmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik sistem ve destekleme modellerinin geliştirilmesinin sektöre olumlu yansıyacağını ifade etti.

Küçükbaş Hayvancılıkla İlgili Şura Kararları

  • Hayvancılık işletmelerinin çobanlık için sosyal güvence imkanlarının sağlanması
  • Mesleki yeterliliklerin belirlenmesi
  • Çoban akademileri ve uygulamalı eğitim merkezlerinin kurulacak olması

Çelik, küçükbaş hayvancılığı ilgilendiren en önemli şura kararlarından birinin de çobanlara ilişkin olduğunu belirterek, bu adımların hayati derecede önemli olduğunu vurguladı.

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