Türkiye'de Konut Satışlarında Yeni Rekor Beklentisi

Konut sektöründe 2024 yılının ikinci yarısı itibarıyla başlayan canlanma, 2025 yılında da devam ediyor. Satışlar aralıksız büyümesini sürdürüyor. Fiyatların artacağı beklentisi, yeni kredi kampanyaları ve konutun güvenli yatırım olarak görülmesi bu durumu destekliyor. Sektör temsilcileri ayrıca siyasette atılan adımlar ve dış politikadaki başarının da güven ortamını güçlendirdiğini ve alımları artırdığını ifade ediyor. Türkiye gayrimenkul sektörü, pandemi sonrası dönemde yaşadığı dalgalanmaların ardından yeniden güçlü bir yükseliş trendine girdi. 2023 yılında 1 milyon 223 bin seviyesine kadar gerileyen konut satışları, 2024 yılını 1 milyon 478 bin adetle tamamlayarak önemli bir toparlanma sinyali verdi. Özellikle 2024 yılının ikinci yarısından itibaren başlayan satış rüzgarı, 2025'e olumlu etkide bulundu.

Konut Sektöründe Yükselişin Sebepleri

Konut yatırımına yönelik iştahın yeniden artması

Yeni kredi kampanyalarının devreye alınması

Tüketicilerin yatırım tercihlerinin yeniden gayrimenkule yönelmesi

Deprem korkusuyla güvenli konut arayışının hızlanması

Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın yatırımcıları gayrimenkule yönlendirmesi

Vadeli mevduat faizlerinin yüksekliği ve faizlerin düşüş eğilimine girmesi

Konut fiyatlarının yeniden artacağı beklentisi

Güven Ortamının Etkisi

Türkiye'nin küresel siyasette ve diplomasi alanında attığı başarılı adımlar, iç politikada ise terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda sağlanan ilerlemeler, güven endeksini yukarı taşıyan en kritik faktörlerden biri. Bu güven ortamı, yatırımcıların ve vatandaşların uzun vadeli yatırımlar için daha cesur kararlar almasına zemin hazırlıyor. Bu da satışları etkileyen önemli faktörlerin başında geliyor. Yalnızca metropollerde değil, Anadolu'nun birçok bölgesinde hem yatırım hem de satış iştahı artıyor.

Küresel ve Bölgesel Başarılar

Türkiye'nin ara bulucu rolü üstlenmesi

Enerji diplomasisi ile küresel enerji koridorlarında aktif bir aktör haline gelmesi

Ticaret hacmini büyütme yönündeki anlaşmalar

Ekonomik güven algısının güçlenmesi

Anadolu'da Satışlar Yükseliyor

Büyükşehirlerdeki yoğunluk ve yüksek fiyatlardan kaçan yatırımcılar, Anadolu'nun potansiyel barındıran şehirlerine yöneliyor. Böylece hem bölgesel kalkınma hızlanıyor hem de vatandaşlar daha uygun fiyatlarla konforlu yaşama alanlarına kavuşuyor. İç politikada da terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda atılan kararlı adımlar, sınır güvenliğinden şehir içi asayişe kadar toplumun her kesiminde pozitif bir etki oluşturuyor. Güven ortamının sağlanması, sadece vatandaşların günlük hayatını değil, ekonomik davranışlarını da doğrudan etkiliyor.

Bölgesel Yatırım Artışı

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropollerin yanı sıra Anadolu'nun farklı bölgelerinde de konut ve arsa yatırımlarına yönelik iştah ciddi şekilde artmış durumda.

gibi büyük metropollerin yanı sıra Anadolu'nun farklı bölgelerinde de konut ve arsa yatırımlarına yönelik iştah ciddi şekilde artmış durumda. Karadeniz, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'daki gelişen şehirlerde , hem yerel halkın hem de yatırımcıların gayrimenkule yöneldiği görülüyor.

, hem yerel halkın hem de yatırımcıların gayrimenkule yöneldiği görülüyor. Bu bölgelerde konut projeleri hız kazanırken, ikinci konut ve yazlık taleplerinde de dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

Büyükşehirlerden Anadolu'ya Yönelim

Büyükşehirlerdeki yaşama maliyetlerinin artması, vatandaşları daha ekonomik ve daha güvenli hayat alanları arayışına itiyor. Bu sebeple Anadolu'daki şehirler, sundukları yaşam kalitesi, ulaşım kolaylıkları ve uygun fiyatlı konut seçenekleriyle cazip alternatifler haline geliyor. Türkiye'de güven endeksinin yükselmesi, sadece ekonomide değil, gayrimenkul sektöründe de uzun vadeli pozitif bir dalga meydana getiriyor ve bu dalga, ülke genelinde konut satışlarını hızlandıran en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Konut Satışlarında Rekor Beklentisi

Sektörün önde gelen temsilcileri de konut piyasasındaki hareketliliğe dikkat çekiyor. Yapılan açıklamalarda, "Geçen yılın aynı ayına ve bir önceki aya göre satışlarda belirgin bir artış gözlemliyoruz. İnsanlar konut fiyatlarının tekrar yükseleceği beklentisiyle alımlarını öne çekiyor. Kredi kullanımı da bu artışta etkili. Ayrıca, deprem riski sebebiyle şehrin dışında daha güvenli konutlara yönelim söz konusu. Bütün bu dinamikler ışığında, bu yılı 1,5 milyon adet konut satışıyla kapatma ihtimalimiz oldukça yüksek" ifadeleri kullanılıyor.