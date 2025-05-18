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Eski oyuncu Ahmet Fırat, evinin balkonunda ölü bulundu!

Sakarya'da bir dönem oyunculuk yaptığı öğrenilen Ahmet Fırat, evinin balkonunda ölü olarak bulundu. Fırat'ın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 08:09, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 07:57
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Eski oyuncu Ahmet Fırat, evinin balkonunda ölü bulundu!

Olay, akşam saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 140. Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanda meydana geldi.

Apartman sakinlerinden biri, evinin alt katındaki daireyi havalandırmak için indiği sırada, karşı dairenin balkonunda bir kişinin uzun süredir hareketsiz şekilde oturduğunu fark etti.

AHMET FIRAT HAYATINI KAYBETTİ

Durumu şüpheli bulan vatandaş, hemen yetkilileri arayarak ihbarda bulundu. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan kontrollerde, evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Fırat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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