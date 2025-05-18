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Meclis'te HSK ve RTÜK İçin Yeni Üyeler Seçilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada HSK'ya 5, RTÜK'e ise 3 üye seçilecek. Ayrıca bazı kanun tekliflerinin görüşmeleri sürecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 08:21, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 08:22
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Meclis'te HSK ve RTÜK İçin Yeni Üyeler Seçilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni haftada yoğun mesai sürecek. Meclis Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) 5, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) ise 3 üyelik için seçim yapılacak. Ayrıca bazı kanunlar ile kanun hükmünde kararnamede değişiklik içeren teklifin görüşmeleri de devam edecek. HSK ve RTÜK'e üye seçimi yapılacak, kanun teklifleri görüşülecek.

HSK ve RTÜK Üyelik Seçimleri

Meclis Genel Kurulu'nda, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) 5 üye seçilecek. Anayasa-Adalet Karma Komisyonu tarafından belirlenen 15 aday arasında gizli oylama yapılacak. Her bir HSK üyeliği için birinci turda 400, ikinci turda ise 360 oy şartı aranacak. Oylamalardan sonuç alınamazsa en çok oyu alan iki aday arasında kura çekilecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) da AK Parti, CHP ve İyi Parti kontenjanlarından görev süresini dolduranların yerine 3 yeni üye seçilecek. RTÜK seçimleri gizli oyla yapılacak ve en çok oy alan adaylar seçilecek.

Kanun Teklifleri ve Komisyon Çalışmaları

Genel Kurulda bazı kanunlar ile kanun hükmünde kararnamede değişiklik içeren teklifin görüşmeleri sürecek. 19 maddeden oluşan teklifin ilk 10 maddesi kabul edildi. Düzenleme ile devlet memurları kanununda değişikliğe gidiliyor. Buna göre mesleğe, özel yarışma sınavına tabi tutularak yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu

  • Zirai don olayını araştırma komisyonu, Salı günü toplanacak.
  • Toplantıda komisyonun çalışma usulünün yanı sıra çalışma takvimi konuşulacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu

  • Plan ve Bütçe Komisyonu Perşembe günü bir toplantı yapacak.
  • Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları çerçevesinde yasal düzenlemeler içeren AK Parti teklifi ele alınacak.

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