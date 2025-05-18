Diyarbakır'da 5 Ton Esrar Üretilebilecek Kenevir Yakalandı

Diyarbakır'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, polis ekipleri bot, helikopter ve dron desteğiyle önemli bir başarıya imza attı. Yaklaşık 5 ton 300 kilo esrar üretilebilecek 30 bin kök kenevir ele geçirildi. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütüldü.

Operasyonun Detayları

Helikopterle havadan destek sağlandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü sualtı polis ekipleri, nehrin debisinden kaynaklı oluşan adacıklara ulaşmak için su üzerinden operasyonu destekledi.

Dron kullanılarak toplamda 31 ayrı noktada arama yapıldı.

arama yapıldı. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan kenevirler yerinde imha edildi.

Kenevirin Yetiştirilme Yöntemleri

Keneviri yetiştiren uyuşturucu tacirlerinin bölgede çadırlar kurduğu ve sulama işlemleri için Dicle Nehri'nden su motorlarıyla su çektikleri tespit edildi.