İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 92 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları yoğunluğunu artırarak devam ediyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel sağlık kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, İsrail ordusunun cumartesi sabahından bu yana düzenlediği saldırılarda en az 92 Filistinli hayatını kaybetti ve onlarca kişi de yaralandı. Saldırılar özellikle sivilleri hedef alırken, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeybatısındaki Hamad bölgesinde bir binaya ve Han Yunus'un doğusundaki Abasan el-Kebira beldesindeki bir eve hava saldırısı düzenlendi.

Han Yunus ve Çevresinde Saldırılar

İlk saldırıda 2 kardeş hayatını kaybetti. Han Yunus'un Mevasi bölgesinde sığınmacıların kaldığı çadırların vurulduğu hava saldırısında yangın çıktı. Bu saldırıda en az 20 kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Genelinde Son Durum

İsrail'in sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sürdürdüğü hava saldırılarında şu ana kadar 92 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı. Bu kişilerden 34'ü Gazze kenti ve kuzey bölgelerde yaşamını yitirdi.

Tıbbi ve Yerel Kaynakların Açıklamaları