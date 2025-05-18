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Sosyal Medyada Kurbanlık Alırken 200 Bin TL Dolandırıldı

Hatay'da Nuri Başak, sosyal medyada gördüğü iki kurbanlık tosunu almak isterken 200 bin TL dolandırıldı. Kurban alımında güvenliğe dikkat edin.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 09:24, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 09:17
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Sosyal Medyada Kurbanlık Alırken 200 Bin TL Dolandırıldı

Hatay'da sosyal medya üzerinden gördüğü 2 kurbanlık tosunu almak isterken 200 bin TL dolandırılan besici Nuri Başak, yaşadığı olayı anlattı. "Normalde o tosunlar 250 bin TL değerindeydi ama dolandırıcı çok sıkıştığım için satıyorum deyince tongaya geldik" diyen Başak, vatandaşları kurban alım satımı yaparken dolandırılmamaları konusunda uyardı. "Açıkçası ava giderken avlandık" ifadelerini kullanan Başak, bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Olayın Detayları

Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Başak ile oğlu Nuri Başak, yıllardır kurbanlık hayvan alım satımı yaparak geçimlerini sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesi hazırlık yapan Başak, sosyal medyada beğendiği 2 danayı almak için bir şahısla iletişime geçti. Görüşmenin ardından kendisine atılan konuma giden Başak, dolandırıcının, "Kardeşim seni karşılayacak, sen hiç kardeşimle fiyat konuşma, ben sana uygun fiyata vereceğim ve danaları beğendiysen al götür sonra hesaplaşırız" demesi üzerine, danaları alıp aracına yükledikten sonra 200 bin TL ödemeyi istenen hesaba gönderdi. Hayvanları alıp köyden ayrılacağı sırada tosunların sahibinin ödemenin gerçekleşmediğini söylemesiyle dolandırıldığını fark etti. Defalarca aramasına rağmen dolandırıcıya ulaşamayan Başak, kurban alım satımı yapanları bayram öncesi dolandırıcılara karşı uyardı.

Dolandırıcılık Yöntemi

  • Dolandırıcı, "kardeşimle pazarlık yapma, ben ucuza vereceğim" diyerek tarafların fiyat konuşmasını engelledi.
  • Sosyal medyada gördüğü danaları almak isteyen Nuri Başak, babasıyla birlikte danaları yükledi ve ödemeyi yaptı.
  • Ödeme sonrası mal sahibi, paranın gelmediğini belirtti ve dolandırıcıya ulaşılamadı.
  • Dolandırıcı hem alıcıyı hem de satıcıyı farklı şekilde yönlendirdi.

Tosunların Fiyatı ve Uyarılar

Başak, tosunların fiyatlarının uygun olması nedeniyle tuzağa düştüklerini belirterek vatandaşları uyardı: "Para gitti ve şikayetçi olduk. Dolandırıcıya 200 bin TL ödeme yaptık. Normalde o tosunlar 250 bin TL değerindeydi ama dolandırıcı çok sıkıştığım için satıyorum deyince tongaya geldik. Açıkçası ava giderken avlandık. Bizim başımıza geldi ama başka kimselerin başına gelmesin. Sadece alıcı ve satıcı arasında bir satış yapılsın. Kurbanlık aldığınız zaman ödeme yapacağınız kişi sadece alıcı olsun. Dolandırıcıyı aradığımızda cevap vermiyor, ulaşamıyoruz. Şikayette bulunduk ama bir şey çıkacağını sanmıyorum."

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