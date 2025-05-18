Samsun'da apartmanda yangın

İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen aile, itfaiye erleri tarafından daireden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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