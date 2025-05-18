Çanakkale Ayvacık'ta 4.4 Şiddetinde Deprem Korkuttu

Ege Denizi'nde Ayvacık'a yakın bölgede 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.72 kilometre olarak kaydedildi. Türkiye, artçı sarsıntılarla korku ve panik yaşamaya devam ediyor. Özellikle uzun bir süredir sismik hareketliliğin devam ettiği Ege Denizi'nde şiddetli artçılar sona ermiyor. Sabahın erken saatlerinde 4.1 büyüklüğünde depremin yaşandığı bölgede, saat 09.56'da yeniden bir sarsıntı meydana geldi.

Deprem Bilgileri ve Son Durum

AFAD'ın verilerine göre, Çanakkale Ayvacık'a yakın bölgede gerçekleşen 4.4'lük deprem sonrası vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Depremin derinliği 6.72 kilometre olarak duyuruldu.

Son Depremler ve Takip Edilebilecek İller

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor:

İzmir

İstanbul

Malatya

Kahramanmaraş

Hatay

Düzce

Muğla

Tokat

Bingöl

Manisa

ve birçok il

Bölgedeki sismik hareketlilik yakından izlenmeye devam ediyor.