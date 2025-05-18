19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de Raylı Sistemler Ücretsiz
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İZBAN ve diğer metro hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kent içi raylı sistemlerde ücretsiz ulaşım imkanı sunulacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, BaşkentRay, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu'nun 19 Mayıs'ta ücretsiz hizmet vereceğini belirtti. Bu uygulama, 26 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hayata geçirildi. Söz konusu hatlar, tüm vatandaşlara gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak.
Ücretsiz Hizmet Verilecek Raylı Sistem Hatları
- Marmaray
- Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
- Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu
- Başkentray
- İZBAN
Uygulamanın Amacı
Bu uygulama ile vatandaşların bayramda şehir içi ulaşımda herhangi bir ücret ödemeden seyahat etmeleri sağlanacak. Böylece toplu taşıma kullanımı teşvik edilirken, ulaşımda kolaylık ve ekonomik avantajlar sunulmuş olacak.