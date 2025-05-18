Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Ziyarete Açıldı
Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi açıldı. 200 bin metrekarelik alanda yeşil alan, yürüyüş yolları ve sosyal donatılar yer alıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 11:21, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 11:19
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu yeni yaşam alanı, doğayla vakit geçirmek isteyenler için önemli bir alternatif sunuyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen millet bahçesi, Ankara'nın yeşil alan ihtiyacına katkı sağlıyor. Yaklaşık 200 bin metrekarelik alana kurulan projede, geniş yeşil alanlar ve çeşitli sosyal donatılar bulunuyor.
Millet Bahçesinin Özellikleri
- 57 bin 863 metrekarelik yeşil alan
- 22 bin 615 metrekarelik yaya yolu
- 135 araçlık otopark
- 3 köprü
- Bisiklet yolları
- Çocuk parkları
- Seyir terasları
- Kafeteryalar
- Mescit
- Millet kıraathanesi
- Büfeler
- Elektronik oyun alanları
- Fitness sahaları
Bakan Murat Kurum'un Mesajı
Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından millet bahçesinin görüntülerini paylaşarak, "Çocuklar oynasın, büyükler çayını yudumlasın, piknik sepetini kapan gelsin. İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri bekliyor." ifadelerini kullandı.