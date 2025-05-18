Gençler Yapay Zekayı Kariyer ve Eğitimde Aktif Kullanıyor

Yapay zekanın kullanım oranı, gençler tarafından hem eğitim süreçlerinde hem de kariyer planlamasında aktif biçimde artmaya devam ediyor. Birçok sektörde yaygın biçimde kullanılan yapay zeka teknolojileri, teknik alanların yanı sıra günlük yaşamın her boyutunda etkisini giderek artırıyor. Bireylerin karar alma süreçlerinde etkin bir danışman haline gelen bu teknolojiler, özellikle kişisel ve mesleki tercihlerde yol gösterici bir konuma yerleşiyor.

Eğitimden kariyer planlamasına, yaşam tarzı seçimlerinden finansal kararlara kadar birçok alanda başvurulan yapay zeka, kullanıcıların alternatifleri değerlendirmesine ve bilinçli adımlar atmasına katkı sağlıyor. Bu çerçevede yapılan araştırmalar, yapay zekanın genç kuşak başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri tarafından karar süreçlerinde aktif biçimde kullanıldığını ortaya koyuyor.

Yapay Zekanın Tavsiyeleri ve Kullanım Alanları

The Network ve Boston Consulting tarafından gerçekleştirilen, Türkiye ayağını Kariyer.net'in yürüttüğü "Global Yeteneklerin Şifresi" adlı araştırmaya göre, katılımcıların %84,8'i yapay zeka tarafından sunulan tavsiyeleri "çok" ya da "kısmen" doğru ve etkili bulduğunu belirtirken, %21'lik kesim ise bu tavsiyeleri "çok doğru ve etkili" olarak değerlendirdi.

Yapay zekanın en yoğun kullanıldığı alanın %40 ile iş başvurusu süreci olduğu tespit edildi.

ile iş başvurusu süreci olduğu tespit edildi. Yaşam tarzı değişiklikleri %29, kariyer kararları %26, eğitim veya kurs seçimi %24, kişisel finans yönetimi %21, meslek seçimi ise %17,4 oranla öne çıkan diğer alanlar olarak sıralandı.

Gençlerin meslek seçimindeki yapay zekaya başvuru oranında ise genelin üzerinde bir istatistiğe ulaşıldı. 18-34 yaş aralığındaki katılımcıların %30'u, kariyer planlamasında yapay zeka destekli araçlardan yararlandığını aktardı.

Yapay Zeka Tavsiyelerinin Memnuniyet Oranları

Katılımcıların yaklaşık %78'i yapay zeka önerileri doğrultusunda verdikleri kararlardan memnun kaldığını belirtti.

yapay zeka önerileri doğrultusunda verdikleri kararlardan memnun kaldığını belirtti. %17,6'sı bu kararlardan tatmin olmadığını, %4,3'ü ise pişmanlık duyduğunu aktardı.

bu kararlardan tatmin olmadığını, ise pişmanlık duyduğunu aktardı. Yapay zekadan aldığı önerilerle ilgili herhangi bir geri bildirimde bulunmayanların oranı da %67,5 oldu.

Kariyer.net CEO'su Fatih Uysal'ın Değerlendirmeleri

Fatih Uysal, yılda 1,9 milyon kişinin yeni işini bulmasına doğrudan katkı sağladıklarını söyledi. Sahip oldukları geniş veriyi analiz ederek ve araştırmalar gerçekleştirerek hem şirketlere hem de adaylara faydalı içgörüler sunduklarına değinen Uysal, araştırma sonuçlarının Türkiye'de çalışanların yapay zekayı büyük ölçüde benimsediğini gösterdiğini belirtti. Halihazırda Türkiye'de yeteneklerin %45'i, globalde ise yeteneklerin yaklaşık %40'ı, iş süreçlerine yapay zekayı dahil ediyor.

Uysal, meslek seçimi gibi adayların kariyerine doğrudan etki eden süreçlerde yapay zeka kullanımının artmaya başladığını vurgulayarak, gençlerin meslek seçiminde yapay zekadan faydalanmaya daha eğilimli olmasını olağan karşıladıklarını ifade etti. Bu kuşağın teknolojiyi içselleştirmiş, hızlı bilgiye ulaşmayı ve alternatifleri değerlendirmeyi önemseyen bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Yapay Zekanın Karar Süreçlerindeki Rolü

Yapay zekanın son yıllarda insan hayatındaki yerinin güçlendiğini söyleyen Uysal, bu teknolojilerin karar alma süreçlerinde daha aktif rol oynamasının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Özellikle kariyer gibi kişisel ve uzun vadeli etkileri olan konularda yapay zeka destekli araçlar, gençler için yol gösterici bir kaynak haline dönüştü.

Kariyer.net olarak kendilerinin de bu dönüşümün bir parçası olduklarını, halihazırdaki projelerine ek olarak yapay zekayla zenginleştirilen ürünlerle adayların ihtiyaç duyduğu yönlendirmeyi güvenilir, erişilebilir ve veri temelli bir şekilde sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Profesyonel Yaşamda Yapay Zeka Kullanımı

Araştırmanın, yapay zeka araçlarının kullanıcılar tarafından en çok profesyonel yaşamla ilgili karar süreçlerinde tercih edildiğini ortaya koyduğunu dile getiren Uysal, özellikle bireylerin iş hayatlarını doğrudan etkileyen konularda bu teknolojilerden faydalanma eğiliminin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Kullanıcılar, yapay zekayı bir yol arkadaşı gibi görerek kritik kararlarda fikir almak, seçenekleri değerlendirmek ve daha hızlı çözüm bulmak için kullanıyor. Bu tablo, yapay zekanın özellikle profesyonel karar noktalarında daha yoğun kullanıldığını gösteriyor. Özel hayatla ilgili karar süreçlerinde kullanımı ise henüz daha sınırlı.

Kullanıcı Güveni ve Geri Bildirimler

Katılımcıların 5'te 1'inden fazlasının yapay zeka tavsiyelerini çok doğru ve etkili bulduğunu hatırlatan Uysal, bu durumun kullanıcıların önemli bir kısmının yapay zekayı güvenilir bir danışman olarak gördüğünü gösterdiğini belirtti. Güven düzeyine baktığımızda ise %64 oranla kullanıcıların çoğu orta seviyeyi işaret ediyor. Bu güvenin zamanla artması için şeffaflık, doğruluk ve kişiselleştirme konularında gelişim sağlanması gerektiğini vurguladı.

Uysal, yapay zekadan aldığı önerilerle ilgili herhangi bir geri bildirimde bulunmayanların oranının hala yüksek kalmasını ise kullanıcıların deneyimlerini paylaşma alışkanlığının düşük olmasına ve platformlar tarafından bu sürecin henüz yeterince teşvik edilmemesine bağladı. Kullanıcıların deneyimlerini paylaşmaya daha fazla teşvik edilmesi halinde bu süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve kişiselleştirilmesinin mümkün olacağına inandığını aktaran Uysal, geri bildirim mekanizmalarının güçlü hale gelmesinin yapay zekanın doğruluk oranını artıracağını, kullanıcı güvenini pekiştireceğini ve platformların daha etkili çözümler sunmasını sağlayacağını ifade etti.