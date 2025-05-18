SGK 95 Yeni İlacı Geri Ödeme Listesine Ekledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan yeni düzenleme ile birlikte, 88'i yerli üretim olmak üzere toplamda 95 ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini açıkladı. Bu gelişme, özellikle hastaların tedavi süreçlerinde önemli bir kolaylık sağlayacak. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olmasını dileyerek, tüm vatandaşlara sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu. Yapılan bu düzenleme ile birlikte, sağlık hizmetlerine erişimin daha da kolaylaşması hedefleniyor.

Geri Ödeme Listesine Alınan İlaçlar

6'sı diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar

tedavisinde kullanılan ilaçlar 5'i kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar

tedavisinde kullanılan ilaçlar 5'i immün trombositopeni tedavisinde kullanılan ilaçlar

tedavisinde kullanılan ilaçlar 5'i talasemi (demir bağlayıcı) tedavisinde kullanılan ilaçlar

tedavisinde kullanılan ilaçlar 5'i astım ve KOAH tedavisinde kullanılan ilaçlar

Yerli Üretim İlaçların Önemi

Geri ödeme listesine alınan 88 yerli üretim ilaç, ülkemizdeki ilaç sanayisinin gelişimine katkı sağlarken, hastaların tedaviye erişimini de kolaylaştırıyor. Bu adım, hem sağlık sektöründe yerlileşmeyi destekliyor hem de vatandaşların ekonomik olarak rahatlamasına yardımcı oluyor.