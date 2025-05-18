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Standart Dışı Far Kullanan 26 Bin Sürücüye Ceza

2025 yılında standart dışı far kullanan 26 bin 822 sürücüye ceza uygulandı. Trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 12:10, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 11:57
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Standart Dışı Far Kullanan 26 Bin Sürücüye Ceza

Bakan Yerlikaya, bu yıl standart dışı far kullanan 26 bin 822 sürücü ve araca işlem uygulandığını duyurdu. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, sürücülerin mevzuata uygun olmayan aydınlatma sistemleri kullanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 64. maddesi gereğince, araçlarda standart dışı far, sis lambası, LED, neon, renkli ampul veya diğer ışık kaynaklarının yetkisiz şekilde eklenmesi ya da kullanılması yasaktır. Ayrıca, orijinal aydınlatma sistemine müdahale edilmesi ve gece veya gündüz karşı sürücüleri rahatsız edecek şekilde uygunsuz ışık kullanılması da yasaklanmıştır. Bu kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulanmaktadır. Lütfen trafik kurallarına uyalım ve hem yolda hem de ışıkta sınırları aşmayalım.

2025 Yılı Trafik Denetimleri

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 8-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde önemli sonuçlar elde edilmiştir.

  • 3 milyon 679 bin 567 araç denetlendi.
  • Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 56 sürücüye işlem yapıldı.
  • Hız ihlali yapan 150 bin 859 sürücüye işlem uygulandı.
  • Periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 116 araca işlem yapıldı.
  • Emniyet kemeri kullanmayan 29 bin 836 sürücüye ceza kesildi.
  • Sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 53 kişiye işlem yapıldı.
  • Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 843 araca işlem uygulandı.

Toplamda: 531 bin 491 araca/sürücüye işlem yapıldı.Trafik Güvenliği İçin Uyarı

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