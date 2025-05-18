TDK'dan 19 Mayıs'a Özel Üç Kelimeyle Anlamlı Kutlama

TDT Gayriresmi Zirvesi Budapeşte'de Başlıyor
TDT Gayriresmi Zirvesi Budapeşte'de Başlıyor
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
SGK 95 Yeni İlacı Geri Ödeme Listesine Ekledi
SGK 95 Yeni İlacı Geri Ödeme Listesine Ekledi
İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyasıyla 62 Bin Yapı Dönüşüyor
İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyasıyla 62 Bin Yapı Dönüşüyor
19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de Raylı Sistemler Ücretsiz
19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de Raylı Sistemler Ücretsiz
Çanakkale Ayvacık'ta 4.4 Şiddetinde Deprem Korkuttu
Çanakkale Ayvacık'ta 4.4 Şiddetinde Deprem Korkuttu
Cevdet Yılmaz'dan Doğalgaz Açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan Doğalgaz Açıklaması
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yağışlı Pazar Günü
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yağışlı Pazar Günü
Türkiye'de Konut Satışlarında Yeni Rekor Beklentisi
Türkiye'de Konut Satışlarında Yeni Rekor Beklentisi
Küçükbaş Hayvan Sayısı Artacak, Et Fiyatları Ucuzlayacak
Küçükbaş Hayvan Sayısı Artacak, Et Fiyatları Ucuzlayacak
Altun ve Suriye Enformasyon Bakanı Telefonla Görüştü
Altun ve Suriye Enformasyon Bakanı Telefonla Görüştü
Yıldıray Oğur'dan Çarpıcı İntihal Tez İddiası
Yıldıray Oğur'dan Çarpıcı İntihal Tez İddiası
Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşüyor!
Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşüyor!
'Tek Bir Afetzede Kardeşimizi Açıkta Bırakmayacağız'
'Tek Bir Afetzede Kardeşimizi Açıkta Bırakmayacağız'
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Bakan Tunç: Sorumlular Hak Ettikleri Cezayı Alacak
Bakan Tunç: Sorumlular Hak Ettikleri Cezayı Alacak
'Yeni Doğal Gaz Keşfi 3,5 Yıl Tüm Hanelere Yetecek'
'Yeni Doğal Gaz Keşfi 3,5 Yıl Tüm Hanelere Yetecek'
BYD'nin Avrupa Merkezini Kuracağı Ülke Belli Oldu!
BYD'nin Avrupa Merkezini Kuracağı Ülke Belli Oldu!
Kartalkaya'daki Otel Yangınında İstenen Cezalar Belli Oldu
Kartalkaya'daki Otel Yangınında İstenen Cezalar Belli Oldu
Türkiye'nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor
Türkiye'nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor
Anneler dikkat! Bir öpücük yoğun bakıma götürüyor
Anneler dikkat! Bir öpücük yoğun bakıma götürüyor
Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi açıldı
Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi açıldı
75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi
75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin nihai hedefi silahların gömülmesi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin nihai hedefi silahların gömülmesi
Dünya Devleri Isparta'da Yarıştı: Türk Timleri Damga Vurdu
Dünya Devleri Isparta'da Yarıştı: Türk Timleri Damga Vurdu
Bakanlık Denetimleri Artırıyor: 37 Bin Siteye Erişim Engeli!
Bakanlık Denetimleri Artırıyor: 37 Bin Siteye Erişim Engeli!
Yabancıların Konut Tercihi Değişiyor: İstanbul Düşüşte, Anadolu Yükselişte
Yabancıların Konut Tercihi Değişiyor: İstanbul Düşüşte, Anadolu Yükselişte
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Gök Vatanın Gizli Kahramanları: Uçak Bakım Teknisyenleri
Gök Vatanın Gizli Kahramanları: Uçak Bakım Teknisyenleri
Bebeği Olanlar Dikkat! Bakanlık Bu İki Ürünü Yasakladı
Bebeği Olanlar Dikkat! Bakanlık Bu İki Ürünü Yasakladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

TDK'dan 19 Mayıs'a Özel Üç Kelimeyle Anlamlı Kutlama

Türk Dil Kurumu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı üç özel kelimeyle kutluyor. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 12:46, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 12:39
Yazdır
TDK'dan 19 Mayıs'a Özel Üç Kelimeyle Anlamlı Kutlama

Türk Dil Kurumu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı "Her Güne Bir Kelime" ekranında seçtiği üç özel sözcükle kutluyor. Kurumun tarihi binasının ön yüzünde asılı olan dijital ekranda, 18 Mayıs'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir." sözünden yola çıkarak "vazife" sözcüğü yer aldı. 19 Mayıs'ta, Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençlere emanet etmesi nedeniyle "gençlik" kelimesi; 20 Mayıs'ta ise "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir." ifadesinden hareketle "nesil" sözcüğü ekranda yer alacak.

Türkçenin Gücünü Vurgulamak İçin "Günün Kelimesi"

Türk Dil Kurumu, 23 Nisan 2024'ten bu yana, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan tarihi binasında Türkçenin gücünü vurgulamak, zenginliğine dikkat çekmek ve vatandaşı kelimeler üzerinde düşünmeye teşvik etmek amacıyla her gün "Günün Kelimesi"ni paylaşıyor.

  • Ayrıca günün kelimelerini sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere duyuruyor.
  • Kelimeler hakkında okuyucuları düşündürmeyi hedefliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber