TDK'dan 19 Mayıs'a Özel Üç Kelimeyle Anlamlı Kutlama

Türk Dil Kurumu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı "Her Güne Bir Kelime" ekranında seçtiği üç özel sözcükle kutluyor. Kurumun tarihi binasının ön yüzünde asılı olan dijital ekranda, 18 Mayıs'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir." sözünden yola çıkarak "vazife" sözcüğü yer aldı. 19 Mayıs'ta, Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençlere emanet etmesi nedeniyle "gençlik" kelimesi; 20 Mayıs'ta ise "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir." ifadesinden hareketle "nesil" sözcüğü ekranda yer alacak.

Türkçenin Gücünü Vurgulamak İçin "Günün Kelimesi"

Türk Dil Kurumu, 23 Nisan 2024'ten bu yana, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan tarihi binasında Türkçenin gücünü vurgulamak, zenginliğine dikkat çekmek ve vatandaşı kelimeler üzerinde düşünmeye teşvik etmek amacıyla her gün "Günün Kelimesi"ni paylaşıyor.