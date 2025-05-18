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TBMM Zirai Don Komisyonu Öneri Paketi Hazırlayacak

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, don olayından etkilenen bölgeler için öneri paketi hazırlayacak ve çözüm yolları sunacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 12:58, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 12:56
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TBMM Zirai Don Komisyonu Öneri Paketi Hazırlayacak

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, zirai dondan etkilenen bölgelerde yapılacak çalışmalar sonucunda uygulanması gereken tedbirleri içeren bir "öneri paketi" hazırlayacak. Komisyon, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ın başkanlığında 20 Mayıs Salı günü toplanacak ve çalışma usulü ile takvim belirlenecek. Korkmaz, nisan ayında birçok ili etkileyen zirai don olayının ardından hızlıca çalışmaların başlatıldığını ve TBMM'de partilerin ortak kararıyla araştırma komisyonunun kurulduğunu hatırlattı.

Komisyonun Çalışma Süreci

Korkmaz, komisyonun iki aşamalı bir çalışma yürüteceğini belirtti. İlk aşamada, hızlı bir saha çalışmasıyla vatandaşların sorunları dinlenecek ve elde edilen verilerle hızlıca bir öneri paketi hazırlanacak. İkinci aşamada ise, daha geniş bir teknik ekip ile gelecekte benzer olaylarda alınması gereken teknik ve mevzuat önlemleri ile üreticilerin alması gereken tedbirler değerlendirilecek.

Raporlama ve Sonuçlar

Korkmaz, ön rapor ile nihai raporun birbirinden bağımsız olmayacağını vurguladı. Hazırlanacak raporun, sadece Meclis raflarında kalmayıp, bundan sonraki tarım ve kırsal kalkınma çalışmalarında zemin oluşturacak güçlü, teknik, akademik ve politik niteliğe sahip olmasının hedeflendiğini ifade etti.

Tarımsal Üretim ve Sigorta Sistemi

Korkmaz, üreticinin karşılaştığı riskleri azaltmak amacıyla kurulan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)'in devlet destekli bir sigorta sistemi olduğunu ancak bu sistemin arzu edilen ölçüde yaygınlaştırılamadığını belirtti. Sistemin yaygınlaşmamasının çeşitli nedenleri olduğunu, bunların arasında sistemden kaynaklanan sorunlar ve halkın sigorta bilinci eksikliğinin yer aldığını söyledi.

  • Küresel iklim değişikliği ve kırsaldan kente göç, tarımsal üretimi olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.
  • Korkmaz, tarımsal ve kırsal kalkınmanın önemine dikkat çekerek, üreticilerin minimum gelirini garanti edecek sistemlerin oluşturulması gerektiğini vurguladı.
  • Tarımsal üretim, sadece bir üretim faaliyeti değil, aynı zamanda gıdanın stratejik ve güvenlik meselesi olduğu bir çağda en önemli meselelerden biri haline geldi.

Korkmaz, komisyon çalışmaları sonucunda oluşturulacak raporun, bundan sonraki tarım ve kırsal kalkınma politikalarına yön verecek nitelikte olmasını arzu ettiğini belirtti.

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