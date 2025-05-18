Hakan Fidan Sırbistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak. Görüşmelerde Balkanlar'da barış ve işbirliği ön planda olacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret kapsamında, Balkanlar'da barış ve istikrarın korunması, Bosna-Hersek'te gerilimi önlemek için atılacak adımlar gibi önemli başlıklar masada olacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edilecek. Ayrıca, Sırbistanlı mevkidaşı Marko Djuric ile de görüşmesi bekleniyor.
Ziyaretin Ana Başlıkları
- Türkiye-Sırbistan arasındaki çok boyutlu işbirliğinin seyri ve bu işbirliğinden duyulan memnuniyetin dile getirilmesi
- Balkanlar'da barış ve istikrarın muhafaza edilmesi ve bu çerçevede Sırbistan ile gelişen işbirliğine verilen önemin vurgulanması
- Bosna-Hersek'teki durumun sağduyulu bir yaklaşımla ele alınması ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi
- Bölgesel sınamalar karşısında bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket edilmesi gerektiği ve ortak sınamalar karşısında bölgesel dayanışma ile işbirliğinin güçlendirilmesine öncelik verilmesi
Görüşmelerde Ele Alınacak Konular
Bakan Fidan, görüşmelerde Türkiye'nin Balkanlar'daki barış ve istikrara verdiği önemi vurgulayacak. Ayrıca, Bosna-Hersek'teki gelişmelerin sağduyulu bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının gerekliliğine dikkat çekecek. Bölgesel sınamalar karşısında ise bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket edilmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini ifade edecek.