Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım Tatarlarına Destek Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar ve Çerkes Sürgünlerinin yıl dönümlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye, Kırım Tatar Türkleri'nin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi, atalarının topraklarında kimliklerini koruyarak güven, esenlik ve refah içinde yaşamaları için geçmişte olduğu gibi bugün de desteğini sürdürmektedir" ifadesini kullandı. Açıklamada, Kırım'ın yerli halkı Kırım Tatar Türkleri'nin, 81 yıl önce ana vatanlarından zorla koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edildiği hatırlatıldı.

Kırım Tatar Sürgünü ve Sonuçları

Sürgün edilenlerin önemli bir kısmının maruz kaldıkları koşullar sonucu yaşamlarını yitirdiği belirtilen açıklamada, üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen Kırım Tatar halkının gasbedilen haklarının iade edilmediği, Kırım'ın yasa dışı biçimde ilhak edilmesinin yaşanan acıları daha da derinleştirdiği aktarıldı.

Türkiye'nin Desteği ve Çerkes Sürgünü

Açıklamada, "Türkiye, Kırım Tatar Türkleri'ne desteğini sürdürmektedir" denildi. Ayrıca, Çerkes Sürgünü'nün de üzüntüyle hatırlanan bir başka trajedi olduğu vurgulandı. 161 yıl önce 21 Mayıs'ta Kafkasya halklarının çok ağır şartlar altında ana vatanlarını terk etmek zorunda bırakıldığı ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Acıların Paylaşılması ve Anma