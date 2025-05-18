Malatya'da Başıboş Pitbull Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı
Malatya Yeşilyurt'ta başıboş pitbull saldırısına uğrayan kadın yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 14:21, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 14:16
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, başıboş pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan bir kadın yaralandı. Kentteki bir alışveriş merkezinin bahçesinde kurulan festival alanını gezen S.D., başıboş pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yaralanan kadın, vatandaşların hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.
Olay Yerine Müdahale
- İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
- Yaralanan S.D., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Köpeğin Durumu
Pitbull cinsi köpek, olay yerinde uyuşturularak Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na götürüldü.
Polis Ekiplerinin Çalışması
Polis ekipleri, köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.