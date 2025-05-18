Ankara'da 19 Mayıs'ta Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?
Ankara'da 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle bazı ana yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergahları kullanmalı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 14:53, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 15:05
Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacaktır. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, yarın saat 08.00'den itibaren birçok cadde ve sokak çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacaktır. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları önerilmektedir.
Kapatılacak Yollar
- Milli Müdafaa Caddesi
- Kumrular Caddesi
- Necatibey Caddesi
- Gençlik Caddesi
- Anıt Caddesi
- Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi
- Dögol Caddesi
- Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı
- Buralara açılan cadde ve sokakların tamamı
Trafik Düzenlemesi Hakkında Bilgilendirme
Belirtilen yollar, etkinlikler süresince çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacaktır. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.