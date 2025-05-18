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Erzincan'da sıralı dükkanların çatısında yangın

Erzincan'da tarihi Buğday Meydanı'nda sıralı dükkanların çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 15:21, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 15:21
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Erzincan'da sıralı dükkanların çatısında yangın

Şehir merkezindeki Buğday Meydanı'nda bulunan tek katlı sıralı haldeki iş yerlerinin çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Vali Hamza Aydoğdu da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmasını takip etti.

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