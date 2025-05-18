Fenerbahçe'den Ali Koç'a yönelik iddialara sert yanıt!

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin dün gece yaşananlarla ilgili yaptığı paylaşımda kulüp başkanı Ali Koç'u hedef gösterdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Başkan Ali Y. Koç ve yöneticilerin dernek ziyaretinin kamuoyuna "baskın" olarak yansıtılmasının doğru olmadığı belirtildi. Ayrıca, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay'ın manipülatif açıklamaları nedeniyle kamuoyunun tekrar bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ziyaretin Detayları

Ziyaretin son derece sakin, açık ve şeffaf bir ortamda gerçekleştiği, herhangi bir provokasyona mahal verilmediği ifade edildi. Ziyaret sırasında hiçbir olumsuzluk yaşanmadığı, hatta Emrah Tünay ve yöneticilerin Başkan Ali Koç'u dernek binasının kapısına kadar uğurladığı belirtildi.

İddialar ve Paylaşılan Bilgiler

Ziyaret sırasında noter huzurunda alınması gereken bazı imzaların noter bulunmadığı anlarda alındığı ve sonrasında tasdik ettirildiği yönündeki bilgiler Emrah Tünay ile paylaşıldı.

Başkan Ali Koç, bu iddiaların doğru olması halinde bunun hukuksuz bir işlem olduğunu ve tespit edilirse ilgili noter ile şahısların hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.

Kulübe ulaşan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılan bilgilere göre, maç öncesinde dernek önünde provokatif eylemler planlandığı ve kulüp yönetimini protesto etmeye hazırlanan bazı gruplara yönelik saldırı girişimlerinin olabileceğine dair ciddi duyumlar alındı.

Asılsız İddialar ve Değerlendirme

Bunların dışında gündeme getirilen tüm iddiaların asılsız, temelsiz ve gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Görev süresi boyunca kulübün hiçbir sürecinde yer almayan ve destek sağlamayan bir derneğin, bugün kulüp başkanının ziyaretini çarpıtmasının ve daha önce hiç ziyaret edilmediğinin vurgulanmasının ironik ve trajikomik olduğu ifade edildi.



