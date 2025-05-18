Malatya'da deprem konutu çıkanlar için açık borçlanma işlem tarihleri açıklandı

Malatya'da hak sahipliği kabul edilen ve noter kurasıyla kendilerine konut çıkan vatandaşların açık borçlanma işlemleri 20 Mayıs ile 18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu süreç, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis il merkezleri ile ilçelerinde 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen vatandaşları kapsamaktadır. Noter kurası ile kendilerine konut çıkan vatandaşların açık borçlandırma işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlamaları gerekmektedir.

Borçlandırma İşlemleri ve Önemli Bilgiler

Borçlandırma senedine imza atmayan hak sahiplerine konut teslim edilmeyecektir.

7269 sayılı Kanun'un 3177 sayılı Kanun'la değişik 40. maddesine göre, 60 günlük yasal sürede borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edilecektir.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için belirtilen sürelere riayet etmeleri önemle duyurulmuştur.

Daha önce borçlandırma yapan afetzedelerin tekrar işlem yaptırmasına gerek yoktur.

Vatandaşlara Uyarı

Hak sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için açık borçlanma işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlamaları gerekmektedir. Süreçle ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar ilgili kurumlara başvurabilirler.



